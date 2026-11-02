يستضيف تروا فريق لوهافر يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 على ملعب ستاد دو لوب في تروا.

جرت أحدث مواجهاتهما الرسمية خلال موسم 2020-2021 من دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وشهدت مباريات متقاربة المستوى، منها فوز لوهافر 3-2. والتقى الفريقان أيضًا في مباراة ودية استعدادًا للموسم في يوليو 2022، حقق فيها تروا فوزًا مريحًا 3-0 على أرضه.

تقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة تروا ولوهافر، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة تروا ولوهافر في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة تروا ولوهافر على ملعب ستاد دو لوب في تروا يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 11 20 نوفمبر 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

كيف تشتري تذاكر مباراة تروا ولوهافر في الدوري الفرنسي؟

إليكم الخيارات المعتادة لشراء تذاكر مشاهدة مباراة تروا ولوهافر في الدوري الفرنسي:

1. قنوات النادي الرسمية

منصة التذاكر الرسمية للنادي (تروا): الخيار الأكثر مباشرة وموثوقية هو زيارة منصة تروا الرسمية لبيع التذاكر. وعادةً ما يطرح النادي التذاكر أولًا لأعضائه وحاملي التذاكر الموسمية، قبل فتح البيع للجمهور.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة بعد نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تروا ولوهافر في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين تروا ولوهافر بحسب فئة المقاعد ومكان الشراء:

1. قنوات النادي الرسمية

تذاكر الدخول العام المعتادة والمقاعد خلف المرمى: تبدأ من نحو 20 إلى 30 يورو .

تبدأ من نحو . المدرج الرئيسي والمدرجات الجانبية: تتراوح أسعارها بين نحو 45 و60 يورو أو أكثر، بحسب القطاع والقسم المحددين.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الفئة الأقل سعرًا: تبدأ عادةً من نحو 30 إلى 45 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . الفئة ذات المواقع الأفضل: تتراوح أسعارها عادةً بين 50 و65 يورو أو أكثر.

تروا ضد لوهافر في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى تروا ولوهافر

لم يحقق تروا أي فوز في آخر خمس مباريات رسمية له، إذ سجل تعادلًا واحدًا وأربع هزائم، بسجل يبلغ صفر انتصارات وتعادلًا واحدًا وأربع هزائم. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 1-3 أمام لانس في الدوري الفرنسي، كما خسر 2-0 أمام كل من مارسيليا وأنجيه خلال تلك الفترة. وسجل تروا خمسة أهداف واستقبل عشرة في المباريات الخمس، وهي حصيلة تعكس وضعه الصعب في جدول الترتيب.

كان أداء لوهافر أفضل بفارق طفيف فقط، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت آخر نتائجه في الدوري الفرنسي خسارة 1-3 أمام أوكسير، كما خسر 1-0 أمام ليل خلال تلك الفترة. وجاء الانتصار الوحيد اللافت بفوزه 6-1 على بولوني في مباراة ودية. وفي مباريات الدوري الفرنسي ضمن هذه السلسلة من خمس مباريات، شكّل عدد الأهداف التي استقبلها فريق ديجار مصدر قلق.

تروا ضد لوهافر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في مباراة ودية استعدادًا للموسم في يوليو 2022، حين فاز تروا 3-0 على أرضه. وقبل ذلك، التقى الفريقان أربع مرات في دوري الدرجة الثانية الفرنسي بين عامي 2019 و2021، وحقق كل منهما انتصارين في تلك المباريات. ويُظهر سجل المواجهات المباشرة في المباريات الخمس المذكورة تحقيق تروا ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين للوهافر.