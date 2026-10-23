في آخر مواجهة جمعت الفريقين بدوري الدرجة الثانية الفرنسي في وقت سابق من العام، حقق لو مان الفوز 2-0 خارج أرضه على ملعب ستاد دو لوب، ما يضفي مزيدًا من الإثارة على هذه المباراة. ويسعى الفريقان إلى حصد نقاط مهمة خلال المرحلة الممتدة من بداية الموسم إلى منتصفه، للتقدم في جدول الترتيب.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن شراء تذاكر مباراة تروا ولو مان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة تروا ولو مان في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة تروا ولو مان يوم السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب ستاد دو لوب في تروا.

الدوري الفرنسي - الجولة 9 31 أكتوبر 2026 - 15:45 Stade de l'Aube

كيف تشتري تذاكر مباراة تروا ولو مان في الدوري الفرنسي؟

للحصول على تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المرتقبة بين تروا ولو مان على ملعب ستاد دو لوب، تتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية لنادي إستاك تروا. وهي القناة الأكثر أمانًا ومباشرة لشراء تذاكر فئات المقاعد العادية، وتُطرح تذاكر المباريات على أرض الفريق عادةً مع اقتراب موعدها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت جميع التذاكر المتاحة عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تروا ولو مان في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة تروا ولو مان على ملعب ستاد دو لوب بحسب مدرجات الملعب الرئيسية الأربعة (فيتو، أونور، شامبانيا) وقنوات الشراء:

1. القنوات الرسمية للنادي

مقاعد الفئات الأقل سعرًا أو خلف المرمى: تبدأ أسعار التذاكر العادية الرسمية من نحو 15 يورو للأقسام الأساسية من المقاعد، مثل المستويات العلوية أو المقاعد خلف المرميين.

مقاعد المستويات العلوية في المدرج الرئيسي: تصل أسعار التذاكر العادية للمقاعد الأقرب إلى مواقع الرؤية المركزية أو الموجودة في الأقسام العلوية إلى 40 يورو .

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة البيع العادية: تبدأ الخيارات الأساسية من نحو 30 إلى 35 يورو .

المقاعد المميزة على جانبي الملعب أو في الوسط: يبلغ متوسط سعر المقاعد الأفضل موقعًا في أقسام المدرجات المرغوبة نحو 65 يورو ، وقد يرتفع بحسب التوافر عند الشراء.

تروا ضد لو مان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى تروا ولو مان

حقق تروا فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي، وسجل خمسة أهداف واستقبل 11 هدفًا. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام أنجيه، بعدما خسر بالنتيجة نفسها أمام ليل. وكان الفوز 2-1 خارج أرضه على لوريان في أواخر أغسطس النقطة المضيئة الوحيدة خلال تلك الفترة. واستقبل تروا هدفين على الأقل في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة، وهو نمط سيثير قلق دومون.

حقق لو مان فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له، وسجل سبعة أهداف واستقبل ثمانية. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 على لوريان في 19 سبتمبر، بعد تعادله 2-2 مع لانس. وقبل ذلك، تعادل 1-1 خارج أرضه مع نيس و2-2 خارج أرضه مع بريست، فيما جاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة بنتيجة 3-2 أمام رين.

تروا ضد لو مان: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين تروا ولو مان في دوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم 31 يناير 2026، حين فاز لو مان 2-0 خارج أرضه على ملعب ستاد دو لوب. وقبلها، تعادل الفريقان 2-2 في مباراة بدوري الدرجة الثانية الفرنسي على أرض لو مان في أكتوبر 2025. وفي المواجهات المباشرة الخمس المسجلة بينهما، حقق كل فريق فوزين، مقابل تعادل واحد، ما يعكس التكافؤ الحقيقي بينهما.