أربع مباريات مضت، وتبقت مباراتان. بعد مواجهة فرنسا وبلجيكا وإيطاليا مرتين خلال الجزء الأول من مرحلة الدوري بدوري الأمم الأوروبية في سبتمبر وأكتوبر، يستضيف منتخب تركيا بلجيكا قبل أن يحل ضيفًا على فرنسا. ويصل منتخب بلجيكا إلى إزمير يوم الخميس 12 نوفمبر. احجز تذاكرك اليوم لمباريات المستوى الأول المقبلة من دوري الأمم الأوروبية.

ستكون هذه المرة الثالثة فقط التي يلعب فيها منتخب تركيا على ملعب غورسل أكسل، لكنه حقق الفوز في المرتين السابقتين اللتين خاض فيهما مباراة هناك ضمن دوري الأمم الأوروبية، إذ تغلب على آيسلندا 3-1 في نسخة 2024، وعلى ليتوانيا 2-0 في نسخة 2022.

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متى تُقام مباراة تركيا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة تركيا وبلجيكا على ملعب غورسل أكسل في إزمير يوم الخميس 12 نوفمبر، ومن المقرر أن تنطلق الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 12 نوفمبر 2026 - 12:00 غورسل أكسل

كيفية شراء تذاكر مباراة تركيا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

تُباع التذاكر الرسمية لمباراة تركيا وبلجيكا حصريًا عبر شريك الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) الأساسي لبيع التذاكر، وعادةً ما يكون «باسو». وستحتاج إلى إنشاء حساب رسمي على منصته.

بدأ طرح تذاكر هذه المباريات تحديدًا من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية 2026/27 لأعضاء النادي المميزين وحاملي بطاقات نادي المشجعين في أواخر أغسطس، وتلاه بفترة قصيرة طرحها للبيع للجمهور في أوائل سبتمبر.

وإذا كنت تسعى للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل تيكومبو.

نقل مضمون للتذاكر: كل عملية شراء عبر تيكومبو مشمولة ببرنامج «FanProtect» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها قبل موعد المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تركيا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية؟

بدأت أسعار التذاكر الرسمية لمباراة تركيا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية من 10 يورو للدخول العام، عبر البوابة الرسمية للاتحاد التركي لكرة القدم (TFF).

فيما يلي أسعار فئات التذاكر الرسمية المختلفة وأماكن المقاعد في ملعب غورسل أكسل:

الفئة الرابعة (خلف المرميين) : تتراوح أسعارها بين 300 و500 ليرة تركية (نحو 10 إلى 15 يورو)، وتقع في المدرجين الشمالي والجنوبي.

: تتراوح أسعارها بين 300 و500 ليرة تركية (نحو 10 إلى 15 يورو)، وتقع في المدرجين الشمالي والجنوبي. الفئتان الثالثة والثانية (المدرجات العلوية الشرقية والغربية) : تتراوح أسعارهما بين 600 و1,200 ليرة تركية (نحو 18 إلى 35 يورو)، وتوفران إطلالة مرتفعة من جانب الملعب.

: تتراوح أسعارهما بين 600 و1,200 ليرة تركية (نحو 18 إلى 35 يورو)، وتوفران إطلالة مرتفعة من جانب الملعب. الفئة الأولى (المدرجات السفلية الغربية ومقاعد كبار الشخصيات): تتراوح أسعارها بين 1,500 و3,000 ليرة تركية أو أكثر (نحو 45 إلى 90 يورو أو أكثر)، وتشمل المقاعد المميزة في المستوى السفلي بجانب الملعب، بالقرب من أنفاق اللاعبين والمنطقتين الفنيتين.

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب غورسل أكسل

ملعب غورسل أكسل، المعروف رسميًا باسم مركز غورسل أكسل للرياضة والحياة الصحية، ملعب كرة قدم تركي حديث ومجمع متعدد الاستخدامات يقع في حي أوتشكويولار بمنطقة كوناك في إزمير.

افتُتح الملعب في عام 2020 ليكون مقرًا لمباريات جوزتيبي، أحد أندية الدوري التركي الممتاز، ويجمع بين معايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحديثة وتصميم عمراني مدمج في منطقة سكنية.

قبل تشييد المبنى الحديث بفترة طويلة، كان الموقع يضم الملعب التاريخي لنادي جوزتيبي، الذي افتُتح في الأصل قرابة فترة تأسيس النادي عام 1925. ومع مرور الوقت، لم يعد الملعب القديم قادرًا على تلبية متطلبات كرة القدم الاحترافية الحديثة أو استيعاب جماهير النادي الشغوفة. وفي عام 2016، هُدم المبنى الأصلي لإفساح المجال لإعادة تصميمه بالكامل.

لحظات لا تُنسى على ملعب غورسل أكسل

الافتتاح الكبير (2020) : افتتح جوزتيبي ملعبه بفوز مهم على بشكتاش 2-1. ودخل اللاعب خليل أكبونار التاريخ بتسجيله أول هدف على الإطلاق في الملعب الجديد.

: افتتح جوزتيبي ملعبه بفوز مهم على بشكتاش 2-1. ودخل اللاعب خليل أكبونار التاريخ بتسجيله أول هدف على الإطلاق في الملعب الجديد. أول نهائي للكأس (2021) : اختار الاتحاد التركي لكرة القدم الملعب لاستضافة نهائي كأس تركيا. وتُوج بشكتاش باللقب بعد فوزه على أنطاليا سبور 2-0 تحت أضواء الملعب الحديثة في إزمير.

: اختار الاتحاد التركي لكرة القدم الملعب لاستضافة نهائي كأس تركيا. وتُوج بشكتاش باللقب بعد فوزه على أنطاليا سبور 2-0 تحت أضواء الملعب الحديثة في إزمير. ديربي إسطنبول في إزمير (2023): استضاف الملعب نهائي كأس تركيا للمرة الثانية بعد عامين. واجتذبت المباراة جمهورًا تلفزيونيًا كبيرًا على مستوى البلاد، إذ تغلب فنربخشة على منافسه من المدينة نفسها، إسطنبول باشاك شهير، ليتوج باللقب.

ممشى السطح المرتفع: أبرز ما يميز الملعب مسار مشي عام يبلغ طوله 650 مترًا، شُيّد مباشرة على السطح. وهو مفتوح لسكان المنطقة في الأيام التي لا تُقام فيها مباريات، ويوفر إطلالات بانورامية رائعة على خليج إزمير.

مباراة تركيا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

تركيا وبلجيكا: النتائج الأخيرة

تصنيف فيفا: تركيا (المركز 27) وبلجيكا (المركز 8)

ربما فاز منتخب تركيا في مباراته الأخيرة بدور المجموعات لكأس العالم 2026 في الصيف، على الولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة، لكن ذلك لم يكن كافيًا، إذ حالت هزيمتاه السابقتان أمام أستراليا وباراجواي دون تأهله إلى الأدوار الإقصائية.

عاشت جماهير بلجيكا تقلبات عاطفية خلال كأس العالم. فعوّض المنتخب البلجيكي تعادلين مخيبين أمام مصر وإيران بفوز كبير على نيوزيلندا 5-1، ليتقدم إلى الأدوار التالية.

ومهّد فوزان آخران على السنغال والولايات المتحدة لمواجهة إسبانيا في ربع النهائي. ورغم التعادل 1-1 مع المنتخب الذي تُوج لاحقًا بكأس العالم عند نهاية الشوط الأول، فإن هدفًا متأخرًا من ميكيل ميرينو أنهى آمال بلجيكا.

تركيا وبلجيكا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

يتساوى المنتخبان في سجل المواجهات المباشرة عبر تاريخهما، إذ حقق كل منهما العدد نفسه من الانتصارات. ففي مبارياتهما الـ11 السابقة، فاز كل من تركيا وبلجيكا في 3 مباريات، بينما انتهت المباريات الـ5 المتبقية بالتعادل.

كانت آخر مواجهة بينهما في يونيو 2011. وأُقيمت المباراة، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2012، على ملعب الملك بودوان في بروكسل ببلجيكا، وانتهت بالتعادل 1-1. سجل تيمي سيمونز لبلجيكا، وأدرك بوراك يلماز التعادل لتركيا.