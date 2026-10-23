اقتصرت المواجهات السابقة بين الناديين على المباريات الودية، وانتهى آخر لقاء بينهما في يوليو 2024 بالتعادل 1-1. ويدخل آيندهوفن هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة آيندهوفن وكلوب بروج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة آيندهوفن وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة آيندهوفن وكلوب بروج على ملعب فيليبس في آيندهوفن، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 4 نوفمبر 2026 - 15:00 فيليبس

كيف تشتري تذاكر مباراة آيندهوفن وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا؟

للحصول على تذاكر مباراة آيندهوفن وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا على ملعب فيليبس، تتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية بحسب وضع عضويتك وتفضيلاتك:

قنوات بيع التذاكر الرسمية للنادي: تُباع التذاكر الرسمية مباشرة عبر بوابة آيندهوفن الإلكترونية للتذاكر. ويتطلب الشراء مباشرة من النادي عادةً حسابًا مجانيًا لبطاقة نادي آيندهوفن، مع إتاحة البيع أولًا للفئات ذات الأولوية وحاملي التذاكر الموسمية وأعضاء النادي، قبل طرح أي مقاعد متبقية.

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع المباشر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة آيندهوفن وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة آيندهوفن وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا على ملعب فيليبس:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر المباراة العادية: تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بسعرها الأصلي، عند شرائها مباشرة عبر بوابة آيندهوفن الإلكترونية، عادةً بين نحو 35 و90 يورو ، بحسب درجة التذكرة وفئة المقاعد، مثل المقاعد خلف المرمى مقارنة بالمقاعد على جانبي الملعب. لكن شراءها يتطلب بطاقة النادي أو عضويته، وعادةً ما تنفد سريعًا بعد طرحها للفئات ذات الأولوية.

باقات الضيافة الرسمية: تبدأ أسعار تجارب يوم المباراة المميزة وخيارات الضيافة المتاحة مباشرة عبر القنوات الرسمية للنادي عمومًا من نحو 250 إلى أكثر من 300 يورو للشخص الواحد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub ، تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد المستوى العلوي خلف المرمى أو الفئة البرونزية: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 200 إلى 230 يورو .

المقاعد على جانبي الملعب وفي المدرجات السفلية: تتراوح أسعار المقاعد في الأقسام المميزة والمدرجات السفلية عادةً بين 250 و450 يورو أو أكثر في المتوسط.

مقاعد كبار الشخصيات والأقسام الأعلى طلبًا: قد ترتفع أسعار الفئات الاستثنائية أو الباقات المجمعة التي تقدمها الوكالات إلى أكثر من 500 إلى 800 يورو ، بحسب مدى توفرها.

آيندهوفن ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى آيندهوفن وكلوب بروج

حقق آيندهوفن ثلاثة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث مبارياته خسارة بنتيجة 3-2 أمام تفينتي في الدوري الهولندي، لتنتهي بذلك سلسلة تضمنت فوزه 4-1 على سبارتا روتردام وانتصاره 3-1 خارج أرضه على أياكس. أما المباراة الأخرى الوحيدة التي فقد فيها نقاطًا فكانت في دوري أبطال أوروبا، حين تعادل 1-1 مع شاختار دونيتسك. وسجل آيندهوفن 15 هدفًا واستقبل سبعة أهداف في تلك المباريات الخمس، ما يعكس قوته الهجومية مع إمكانية تعرضه للمشكلات دفاعيًا.

حقق كلوب بروج ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت أحدث نتائجه الفوز 3-0 على جينك في دوري الدرجة الأولى البلجيكي، كما تغلب على رويال أنتويرب 3-1 خلال هذه الفترة. وجاءت هزيمتاه أمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا وجينت في مسابقة محلية. وسجل كلوب بروج تسعة أهداف واستقبل سبعة أهداف في تلك المباريات الخمس.

آيندهوفن ضد كلوب بروج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت أحدث مواجهة بين آيندهوفن وكلوب بروج مباراة ودية تحضيرية للموسم في يوليو 2024، وانتهت بالتعادل 1-1. وفي المباريات الودية الثلاث المسجلة بين الناديين، فاز آيندهوفن مرة واحدة، وفاز كلوب بروج مرة واحدة، وانتهت مباراة بالتعادل. ولا تتوفر في مجموعة البيانات أي مواجهات رسمية بين الفريقين.