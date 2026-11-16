يستضيف بيرنلي فريق بريستون نورث إند يوم الأحد 6 ديسمبر 2026 على ملعب تيرف مور في بيرنلي.

أُقيمت آخر مواجهة رسمية بين الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي في مارس 2025 على ملعب ديبديل، حيث حقق بريستون فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0 على منافسه من لانكشاير. وقبل تلك المواجهة، انتهت مباراتاهما في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي خلال موسم 2024–2025 بالتعادل السلبي.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن شراء تذاكر مباراة بيرنلي وبريستون نورث إند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بيرنلي وبريستون نورث إند في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي؟

تُقام مباراة بيرنلي وبريستون نورث إند على ملعب تيرف مور في بيرنلي يوم الأحد 6 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 19 6 ديسمبر 2026 - 07:00 تورف مور

كيف تشتري تذاكر مباراة بيرنلي وبريستون نورث إند في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي؟

لشراء تذاكر مباراة بيرنلي وبريستون نورث إند في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يمكنك الشراء مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي بيرنلي، حيث يحصل حاملو التذاكر الموسمية والأعضاء على أولوية الشراء خلال فترات مخصصة لمباريات الفريق على أرضه في تيرف مور. وينبغي لمشجعي بريستون نورث إند شراء التذاكر المخصصة لهم مباشرةً من مكتب التذاكر الرسمي للنادي للجلوس في المدرج المخصص للجمهور الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المخصصة للبيع عبر القنوات الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بيرنلي وبريستون نورث إند في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي؟

إليكم تفصيلًا بأسعار التذاكر التقديرية لمباراة بيرنلي وبريستون نورث إند في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام للبالغين (الفئات العادية): من 30 إلى 45 جنيهًا إسترلينيًا

من 30 إلى 45 جنيهًا إسترلينيًا التذاكر المخفضة (كبار السن والشباب): من 20 إلى 30 جنيهًا إسترلينيًا

من 20 إلى 30 جنيهًا إسترلينيًا تذاكر الناشئين (دون 18 عامًا): من 10 إلى 15 جنيهًا إسترلينيًا

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المباعة مباشرةً عبر الناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

الفئات العادية: من 70 إلى 88 جنيهًا إسترلينيًا

من 70 إلى 88 جنيهًا إسترلينيًا المقاعد على جانبي الملعب / المقاعد المميزة في المدرج السفلي: من 105 إلى 134 جنيهًا إسترلينيًا

بيرنلي ضد بريستون نورث إند في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بيرنلي وبريستون نورث إند

حقق بيرنلي فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات، وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وسجل ثمانية أهداف واستقبل تسعة. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 على أرضه أمام كوينز بارك رينجرز في 3 نوفمبر. وجاء ذلك بعد تعادل سلبي مع بورتسموث، بينما تظل هزيمته الثقيلة على أرضه بنتيجة 4-1 أمام لينكولن سيتي في أواخر أكتوبر أسوأ نتائج تلك السلسلة.

عانى بريستون بشدة في الأسابيع الأخيرة، إذ لم يحقق سوى تعادل واحد في آخر خمس مباريات له. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 3-2 أمام شيفيلد يونايتد في 3 نوفمبر. وفي وقت سابق من تلك السلسلة، خسر 4-0 أمام برمنغهام سيتي و4-1 أمام ريكسهام، واستقبل 14 هدفًا في المباريات الخمس، مقابل تسجيله ستة أهداف فقط.

بيرنلي ضد بريستون نورث إند: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في كأس الاتحاد الإنجليزي في مارس 2025، حين تغلب بريستون على بيرنلي بنتيجة 3-0 على ملعب ديبديل. وقبلها، انتهت مباراتهما في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في فبراير 2025 بالتعادل 0-0، وكذلك مباراة الدور الأول على ملعب تيرف مور في أكتوبر 2024. وفي آخر خمس مواجهات، يتفوق بريستون بفوزين وتعادلين وهزيمة واحدة، وكانت هزيمته أمام بيرنلي بنتيجة 3-0 على أرض الأخير في فبراير 2023 هي الاستثناء.