يستضيف بولونيا روما يوم السبت 5 ديسمبر 2026، على ملعب ريناتو دال آرا في بولونيا.

أقيمت أحدث مواجهة بينهما في الدوري الإيطالي يوم 25 أبريل 2026، حين حقق روما الفوز خارج أرضه على بولونيا بنتيجة 2-0، بفضل هدفي دونييل مالين ونيل العيناوي. وفي وقت سابق من ربيع 2026، التقى الفريقان أيضًا في مواجهة مثيرة بدور الـ16 من الدوري الأوروبي، حسمها بولونيا بفارق ضئيل بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين، بعد مباراة إياب شهدت أهدافًا كثيرة.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بولونيا وروما، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي؟

تنطلق مباراة بولونيا وروما على ملعب ريناتو دال آرا في بولونيا، يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الإيطالي - الجولة 14 4 ديسمبر 2026 - 14:45 ريناتو دالارا

كيف تشتري تذاكر مباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي؟

لشراء تذاكر مباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر عبر القنوات الرسمية للناديين: يمكن شراء التذاكر مباشرة من الموقعين الرسميين للناديين، بولونيا وروما، وهي الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على مقاعد بسعرها الأصلي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. تتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للناديين

المدرجات خلف المرميين «كورفا» / المقاعد العادية: من 30 إلى 45 يورو

من 30 إلى 45 يورو المدرجات الجانبية «ديستينتي»: من 55 إلى 90 يورو

من 55 إلى 90 يورو المدرج الرئيسي الأوسط «تريبونا»: من 110 إلى 180 يورو فأكثر

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

المدرجات خلف المرميين «كورفا» / المستويات العلوية: من 40 إلى 85 يورو

من 40 إلى 85 يورو المدرجات الجانبية «ديستينتي» / المقاعد الجانبية: من 115 إلى 150 يورو

من 115 إلى 150 يورو الضيافة المميزة / كبار الشخصيات: من 160 إلى 200 يورو فأكثر

بولونيا ضد روما في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بولونيا وروما

فاز بولونيا في أربع من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، ولم يخسر سوى أمام إنتر. وكانت أحدث نتائجه الفوز على أرضه على مونزا بنتيجة 2-1، كما حقق خلال هذه الفترة فوزًا خارج أرضه على ميلان بنتيجة 4-2. وسجل فريق بالادينو 11 هدفًا واستقبل خمسة أهداف في تلك المباريات الخمس.

فاز روما في أربع من آخر خمس مباريات خاضها، وتعادل في واحدة. وكانت أحدث مبارياته الفوز على أودينيزي خارج أرضه بنتيجة 5-2، وسبقها الفوز على كالياري بنتيجة 4-2. وسجل فريق جاسبريني 18 هدفًا واستقبل عشرة أهداف في مبارياته الخمس الأخيرة، التي تضمنت الفوز على سلوفان براتيسلافا بنتيجة 4-0 في دوري أبطال أوروبا.

بولونيا ضد روما: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 25 أبريل 2026، حين فاز روما بنتيجة 2-0 على ملعب ريناتو دال آرا في الدوري الإيطالي. وفي وقت سابق من الشهر نفسه، التقى الناديان مرتين في الدوري الأوروبي، وفاز بولونيا بنتيجة 3-4 في مجموع المباراتين، بعد التعادل 1-1 في بولونيا وخسارة روما على أرضه بنتيجة 3-4. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز روما مرتين، وفاز بولونيا مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.