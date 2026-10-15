تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مهمة، إذ تستعد بولندا لاستضافة السويد على ملعب تارتشينسكي أرينا في فروتسواف. ويلتقي المنتخبان الأوروبيان في مباراة حاسمة ضمن المجموعة، لها تبعات كبيرة على فرص الصعود والترتيب في البطولة.

جول يقدم جميع التفاصيل اللازمة بشأن تذاكر المباراة، وفئات المقاعد، والأسعار، وكيفية حجز مقعدك.

متى تبدأ مباراة بولندا والسويد في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة بولندا والسويد على ملعب تارتشينسكي أرينا في فروتسواف، ولم يُحدد موعد انطلاقها بعد.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 استاد الملكي فروكلوف

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة بولندا والسويد؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر Łączy nas piłka، بوابة التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد البولندي لكرة القدم لمباريات المنتخب الوطني. وينبغي للمشجعين متابعة المنصة الرسمية للحصول على تذاكر المقاعد العامة عند فتح باب البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المطروحة رسميًا بالكامل، أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة عبر البوابة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة البيع مثل تيكومبو إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بولندا والسويد؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة للمقاعد العامة عبر بوابة التذاكر الرسمية من نحو 30 إلى 45 يورو.

وفي سوق إعادة البيع، مثل تيكومبو، تبدأ أسعار التذاكر من نحو 79 يورو على المنصات الثانوية عند نفاد التذاكر المعتادة من منافذ البيع الرسمية.

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نتائج بولندا والسويد الأخيرة

حققت بولندا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقت ثلاث هزائم في مبارياتها الخمس الأخيرة. وانتهت أحدث مبارياتها بالتعادل 2-2 مع نيجيريا، كما خسرت 0-2 أمام أوكرانيا في مباراة ودية. وشكّلت خسارتها 3-2 أمام السويد في تصفيات كأس العالم في وقت سابق من هذا العام انتكاسة أخرى، رغم أن الفوز على ألبانيا ومالطا منحها بعض الارتياح خلال تلك الحملة. وسجل فريق أوربان سبعة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

حققت السويد فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقت هزيمتين في مبارياتها الخمس الأخيرة. وشهد مشوارها في كأس العالم فوزًا 5-1 على تونس، لكنه شهد أيضًا خسارة 5-1 أمام هولندا وأخرى 3-0 أمام فرنسا في دور الـ32. وتعادلت 1-1 مع اليابان في دور المجموعات، و2-2 مع اليونان في مباراة ودية قبل البطولة. وسجل فريق بوتر 12 هدفًا في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل عشرة، وهو ما يعكس قدرته الهجومية إلى جانب ثغراته الدفاعية التي ظهرت على أعلى مستوى.

بولندا والسويد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في مارس 2026، حين فازت السويد على بولندا 3-2 في مباراة بتصفيات كأس العالم. وقبل ذلك، فازت بولندا على أرضها على السويد 2-0 في مباراة بالتصفيات في مارس 2022. وفي المواجهات الخمس المباشرة المسجلة بينهما، تتفوق السويد بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لبولندا وانتصار بولندي آخر، وقد التقى المنتخبان أيضًا في يورو 2020، حين فازت السويد 3-2.