تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مهمة، إذ تستعد بولندا لاستضافة السويد على ملعب تارتشينسكي أرينا في فروتسواف. ويلتقي المنتخبان الأوروبيان في مباراة حاسمة ضمن المجموعة، لها أهمية كبيرة في سباق الصعود وترتيب البطولة.

جول يقدم كل التفاصيل اللازمة بشأن تذاكر المباراة وفئات المقاعد وأسعارها، إلى جانب إرشادات مباشرة حول كيفية حجز مقعدك.

متى تبدأ مباراة بولندا والسويد في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني؟

تُقام مباراة بولندا والسويد على ملعب تارتشينسكي أرينا في فروتسواف، على أن يُحدد موعد انطلاقها لاحقًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 استاد الملكي فروكلوف

أين يمكن شراء تذاكر مباراة بولندا والسويد؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر منصة Łączy nas piłka، وهي بوابة الاتحاد البولندي لكرة القدم الرسمية لبيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني. وينبغي للمشجعين متابعة المنصة الرسمية لشراء تذاكر المقاعد العادية عند فتح البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المطروحة عبر القنوات الرسمية تمامًا، أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة على البوابة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بولندا والسويد؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 30 إلى 45 يورو لمقاعد الفئات العامة.

أما أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو، فتبدأ من نحو 79 يورو عند نفاد الحصص العادية لدى منافذ البيع الرسمية.

بولندا والسويد في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بولندا والسويد مؤخرًا

حققت بولندا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقت ثلاث هزائم في مبارياتها الخمس الأخيرة. وانتهت أحدث مبارياتها بالتعادل 2-2 مع نيجيريا، كما خسرت 0-2 أمام أوكرانيا في مباراة ودية. وشكّلت خسارتها 3-2 أمام السويد في تصفيات كأس العالم في وقت سابق من هذا العام انتكاسة أخرى، وإن كانت انتصاراتها على ألبانيا ومالطا قد منحتها بعض العزاء خلال تلك الحملة. وسجل فريق أوربان سبعة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

حققت السويد فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقت هزيمتين في مبارياتها الخمس الأخيرة. وشملت مشاركتها في كأس العالم فوزًا 5-1 على تونس، لكنها شهدت أيضًا خسارة 5-1 أمام هولندا وهزيمة 3-0 أمام فرنسا في دور الـ32. وتعادلت 1-1 مع اليابان في دور المجموعات و2-2 مع اليونان في مباراة ودية سبقت البطولة. وسجل فريق بوتر اثني عشر هدفًا في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل عشرة، ما يعكس قدرة الفريق على التسجيل، إلى جانب ثغرات دفاعية ظهرت على أعلى مستوى.

بولندا والسويد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في مارس 2026، حين فازت السويد على بولندا 3-2 في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم. وقبل ذلك، فازت بولندا على السويد 2-0 على أرضها في مباراة بالتصفيات في مارس 2022. وفي المواجهات الخمس المباشرة المسجلة بينهما، تتفوق السويد بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لبولندا وانتصار بولندي آخر، كما التقى المنتخبان في يورو 2020، حين فازت السويد 3-2.