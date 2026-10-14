يستضيف بوكا جونيورز فريق تاليريس دي كوردوبا على ملعب إستاديو ألبرتو جيه أرماندو الشهير، المعروف على نطاق واسع باسم لا بومبونيرا، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، على أن تنطلق المباراة الساعة 21:30 بتوقيت الأرجنتين المحلي.

متى تنطلق مباراة بوكا جونيورز وتاليريس في الدوري الأرجنتيني؟

دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني - الجولة 13 16 أكتوبر 2026 - 20:30

كيف تشتري تذاكر مباراة بوكا جونيورز وتاليريس؟

لأعضاء النادي فقط ( SoySocio ): لا يطرح بوكا جونيورز التذاكر للبيع للجمهور العام. وتُوزع التذاكر الرسمية حصريًا عبر بوابة SoySocio، مع منح الأولوية لأعضاء Socios Activos، سواء لتذاكر المدرجات الشعبية أو المقاعد، ثم تُتاح التذاكر المتبقية لأعضاء Socios Adherentes.

باقات جولات يوم المباراة: عادةً ما يحصل غير الأعضاء والسياح على فرصة الدخول عبر منظمي الجولات المحليين، مثل LandingPadBA أو Tangol، الذين يقدمون باقات تشمل دخول الملعب ومرشدين محليين وخدمات ضيافة قبل المباراة والتنقل من الحي وإليه.

منصات إعادة بيع التذاكر: توفر منصات التذاكر والوكالات الخارجية تذاكر فردية وتذاكر ضيافة بأسعار مرتفعة تتحدد وفقًا للطلب، شريطة أن تتضمن ضمانًا للدخول.

نصائح ليوم المباراة وإرشادات الدخول

احمل وثيقة هوية تحمل صورتك: بموجب بروتوكول «تريبونا سيجورا» الأمني المعمول به في الأرجنتين أيام المباريات، يجب على كل حاضر حمل وثيقة هوية رسمية صادرة عن جهة حكومية، أو جواز سفر فعلي للزوار الأجانب، لاجتياز نقاط التفتيش التابعة للشرطة حول الملعب.

احذر بائعي التذاكر في الشوارع: لا تشترِ التذاكر أو البطاقات الممغنطة من سماسرة التذاكر خارج الملعب يوم المباراة. فالتذاكر المزيفة شائعة، وستُرفض عند بوابات الدخول الإلكترونية.

احضر مبكرًا: تزدحم شوارع حي لا بوكا قبل انطلاق المباراة بساعات. احرص على الوصول إلى الطوق الأمني قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد البداية الساعة 21:30.

سياسة حضور جماهير الفريق الضيف: يُحظر حضور مشجعي الفرق الضيفة مباريات كرة القدم المحلية في الأرجنتين. ولا تُخصص أي تذاكر رسمية لجماهير تاليريس المسافرة.

بوكا جونيورز ضد تاليريس في الدوري الأرجنتيني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بوكا جونيورز وتاليريس

حقق بوكا جونيورز ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه الخسارة 0-1 أمام فاسكو دا جاما في كوبا سودأمريكانا، فيما انتهت آخر مبارياته في الدوري الأرجنتيني بالتعادل 2-2 مع إنستيتوتو. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، فاز بوكا في الدوري على أونيون 3-0، وعلى سان لورينزو خارج أرضه 0-2. وسجل ثمانية أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

لم يحقق تاليريس سوى فوز واحد في آخر خمس مباريات له بالدوري الأرجنتيني، مقابل ثلاث هزائم وتعادل واحد. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 0-0 مع إنديبندينتي، كما خسر 3-1 أمام إنستيتوتو و0-1 أمام بلجرانو خلال هذه الفترة. وجاء فوزه الوحيد على أونيون بنتيجة 2-1. وسجل تاليريس ثلاثة أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

بوكا جونيورز ضد تاليريس: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز بوكا جونيورز خارج أرضه على تاليريس بنتيجة 0-1 في الدوري الأرجنتيني في أبريل 2026. ويتفوق بوكا في المواجهات الأخيرة، إذ فاز مرتين في آخر خمس مباريات بينهما، مقابل عدم تحقيق تاليريس أي فوز، فيما انتهت المواجهات الثلاث الأخرى بالتعادل. ويعكس سجل المواجهات المباشرة تفوق بوكا عمومًا في هذه المواجهة خلال المواسم الأخيرة.