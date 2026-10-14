يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ فريق بادربورن يوم السبت 31 أكتوبر 2026، على ملعب إستا بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ.

أُقيمت آخر مواجهة رسمية بينهما في الدوري في يونيو 2020، وفاز فيها بوروسيا مونشنجلادباخ خارج أرضه بنتيجة 3-1. أما آخر انتصار لبادربورن على جلادجلادباخ، فجاء في مباراة ودية في يوليو 2021، حين فاز بنتيجة 3-1 على ملعب بوروسيا بارك.

يقدم لكم موقع جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وبادربورن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وبادربورن في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وبادربورن على ملعب إستا بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ، يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 8 31 أكتوبر 2026 - 10:30 بوروسيا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وبادربورن في الدوري الألماني؟

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين بوروسيا مونشنجلادباخ وإس سي بادربورن:

1. قنوات النادي الرسمية

يمكنك الاستفسار مباشرة من بوروسيا مونشنجلادباخ عن بيع التذاكر الرسمي المباشر، والبيع المسبق للأعضاء، وتوفر التذاكر في شباك التذاكر بملعب بوروسيا بارك.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب . وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وبادربورن في الدوري الألماني؟

1. قنوات النادي الرسمية

مناطق الوقوف (مدرجات نوردكورفه وسودكورفه): تتراوح أسعار تذاكر الوقوف العادية لجمهور صاحب الأرض عمومًا بين 19 و30 يورو عبر البيع المباشر للأعضاء.

مقاعد الفئة الثانية (المستويات العليا وأقسام الزوايا): تتراوح أسعارها عادةً بين 35 و55 يورو مباشرةً من شباك تذاكر النادي.

مقاعد الفئة الأولى (المدرجات الممتدة على جانبي الملعب، مثل أوستتريبونه وفستتريبونه): تتراوح أسعارها عمومًا بين 60 و95 يورو بحسب القسم المحدد وزاوية الرؤية.

مقاعد كبار الشخصيات والأعمال: تتراوح أسعار خيارات الضيافة والصالات المميزة من 150 إلى أكثر من 300 يورو .

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هبالتذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

التذاكر الاقتصادية ومناطق الوقوف الآمن: تبدأ أسعارها من نحو 18 إلى 75 يورو في الأقسام الأقل طلبًا أو المستويات العليا.

المقاعد العادية (الفئة الثانية): تبدأ أسعار التذكرة من نحو 60 إلى 95 يورو .

المقاعد المميزة والمقاعد على جانبي الملعب (الفئة الأولى، أوستتريبونه وفستتريبونه): تتراوح أسعارها من 105 إلى أكثر من 245 يورو .

باقات كبار الشخصيات والضيافة: قد تصل أسعار باقات صالات الأعمال الفاخرة إلى أكثر من 1700 يورو بحسب التوفر والجهة البائعة.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بادربورن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بوروسيا مونشنجلادباخ وبادربورن

يدخل جلادباخ المباراة بمستوى متراجع، بعدما فاز بواحدة فقط من مبارياته الرسمية الخمس الأخيرة. وجاء ذلك الانتصار الوحيد في مباراة ودية أمام شبورتفروينده زيغن، بينما يتضمن سجله في الدوري الألماني خلال الفترة نفسها أربع هزائم. وانتهت مباراته الأخيرة في الدوري بالخسارة 3-4 أمام ماينز، كما تُبرز خسارته 5-0 أمام فرايبورج في وقت سابق من سبتمبر الهشاشة الدفاعية التي يتعين على بليسين معالجتها. وسجل جلادباخ ستة أهداف واستقبل 14 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

أما نتائج بادربورن الأخيرة فهي أكثر إيجابية؛ إذ فاز بمباراتين من آخر خمس مباريات خاضها، من بينها انتصاره 3-1 على هوفنهايم في الدوري الألماني في مباراته الأخيرة. وشهدت هذه السلسلة أيضًا تعادلًا سلبيًا مع ماينز وفوزًا على 1. إف سي فينيكس لوبيك في كأس ألمانيا. وسجل فريق كيتمان سبعة أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المباريات الخمس.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بادربورن: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في مباراة ودية في يوليو 2021، فاز فيها بادربورن 3-1 على ملعب إستا بوروسيا بارك. وبالنظر إلى المواجهات الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، يتفوق جلادباخ بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لبادربورن. أما في مواجهات الدوري الألماني تحديدًا، فقد فرض جلادباخ تفوقه بفوزه في المباريات الرسمية الثلاث المدرجة في مجموعة البيانات.