تمثل هذه المواجهة لقاءً أوروبيًا نادرًا، إذ لم يسبق للناديين أن التقيا في مباراة رسمية ضمن مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وكانت مواجهتهما الوحيدة السابقة مباراة ودية بين الناديين في 1 أغسطس 2015، فاز فيها بوروسيا دورتموند 2-0.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وريال بيتيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بوروسيا دورتموند وريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة بوروسيا دورتموند وريال بيتيس على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 4 نوفمبر 2026 - 15:00 سيجنال إيدونا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا؟

للحصول على تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة بين بوروسيا دورتموند وريال بيتيس على ملعب سيجنال إيدونا بارك، تتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية، من قنوات النادي الرسمية إلى منصات إعادة البيع ومقدمي باقات الضيافة:

متجر تذاكر بوروسيا دورتموند الرسمي ونظام القرعة: يمكنك شراء التذاكر مباشرةً عبر الموقع الرسمي لبوروسيا دورتموند. وفي مباريات دوري أبطال أوروبا التي تشهد طلبًا مرتفعًا، يعتمد النادي عادةً نظام تقديم الطلبات أو القرعة بدلًا من البيع المباشر بأسبقية الحجز، مع إتاحة فترات أولوية لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية.

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العامة على منصات إعادة البيع مثل ستب هب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا دورتموند وريال بيتيس بحسب قناة الشراء وفئة المقاعد وحجم الطلب.

1. قنوات النادي الرسمية

مقاعد المدرج العلوي والمقاعد الأقل تكلفة (الفئة الرابعة): تبدأ عادةً من نحو 40 إلى 60 يورو للمقاعد العادية في المدرج العلوي أو المقاعد ذات الرؤية المحدودة، لكن تذاكر المباريات الأوروبية التي تشهد طلبًا مرتفعًا تنفد سريعًا عبر قرعات الأعضاء الرسمية.

مقاعد الفئة المتوسطة (الفئتان الثانية والثالثة): تتراوح أسعار المقاعد العادية في وسط المدرجات وعلى جانبي الملعب عمومًا بين 80 و150 يورو .

أفضل مقاعد المدرج السفلي وباقات ضيافة كبار الشخصيات: تتراوح أسعار المقاعد المميزة في المدرج السفلي وباقات كبار الشخصيات الرسمية، التي تتيح دخول الصالات، من 250 يورو إلى أكثر من 500 يورو .

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع مقاعد المدرج العلوي والتذاكر الأقل سعرًا: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 80 إلى 130 يورو بحسب التوفر.

المقاعد العادية على جانبي الملعب (الفئتان الأولى والثانية): تتراوح أسعار مقاعد الفئة المتوسطة والمقاعد الممتدة على جانبي الملعب عادةً بين 200 و400 يورو فأكثر .

إعادة بيع المقاعد المميزة وباقات الضيافة: تتراوح أسعار تذاكر أفضل مقاعد المدرج السفلي أو الباقات المجمعة التي يقدمها بائعو إعادة البيع غالبًا بين 450 و700 يورو فأكثر .

بوروسيا دورتموند وريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بوروسيا دورتموند وريال بيتيس

يخوض بوروسيا دورتموند المباراة وهو في حالة ممتازة، بعدما فاز بمبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، وسجل 13 هدفًا مقابل هدفين استقبلهما. وكانت أحدث مبارياته فوزًا 3-0 على بادربورن في الدوري الألماني، كما تغلب على فياريال 3-2 في دوري أبطال أوروبا. ويؤكد خروجه بشباك نظيفة في مباراتين من آخر خمس مباريات الصلابة الدفاعية التي أظهرها فريق كوفاتش.

فاز ريال بيتيس بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة، وتعادل في واحدة ولم يخسر أيًا منها. وكانت أحدث نتائجه التعادل 1-1 مع ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني، وحقق خلال الفترة نفسها انتصارات على خيتافي وفياريال وريال مدريد. وسجل بيتيس تسعة أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس، وكان فوزه 3-2 على ليل في دوري أبطال أوروبا أبرز نتائجه.

بوروسيا دورتموند وريال بيتيس: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاء اللقاء الوحيد المسجل بين بوروسيا دورتموند وريال بيتيس في مباراة ودية بين الناديين يوم 1 أغسطس 2015، حين فاز دورتموند على أرضه 2-0. ولم يلتقِ الفريقان في أي مباراة رسمية، إذ تظل تلك المباراة التحضيرية الوحيدة بينهما.