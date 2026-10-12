يستضيف بوروسيا دورتموند نظيره آينتراخت فرانكفورت يوم السبت ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند.

يتفوق دورتموند في سجل المواجهات المباشرة الأخيرة، بما في ذلك فوزه المثير ٣-٢ في آخر لقاء جمع الفريقين على أرضه. وتتسم مباريات الفريقين عادةً بالإيقاع السريع وكثرة الأهداف، إذ شهدت مواجهاتهما الخمس الأخيرة ٢٢ هدفًا إجمالًا.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت يوم السبت ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند.

الدوري الألماني - الجولة 7 24 أكتوبر 2026 - 12:30 سيجنال إيدونا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني؟

تشمل خيارات شراء تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني على ملعب سيجنال إيدونا بارك ما يلي:

١. القنوات الرسمية للنادي

بوابة تذاكر بوروسيا دورتموند الرسمية : يحصل أعضاء نادي بوروسيا دورتموند الرسميون على أولوية الشراء خلال فترة البيع المسبق. وغالبًا ما تنفد تذاكر المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مثل مواجهة آينتراخت فرانكفورت، خلال فترة البيع للأعضاء قبل طرحها للبيع للجمهور.

سوق إعادة البيع الرسمية لبوروسيا دورتموند: تتيح هذه السوق، المدمجة في منصة التذاكر الرسمية للنادي، لحاملي التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون الحضور إعادة بيع مقاعدهم بأمان بسعرها الأصلي الرسمي.

٢. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع، مثل ستب هب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت على ملعب سيجنال إيدونا بارك اختلافًا كبيرًا بحسب شرائها بسعرها الأصلي عبر القنوات الرسمية للنادي أو من سوق إعادة البيع:

١. الأسعار الأصلية الرسمية (بوابة تذاكر بوروسيا دورتموند)

عند شراء التذاكر مباشرةً من بوروسيا دورتموند، تكون الأسعار ثابتة بحسب فئة المقاعد في الملعب:

أماكن الوقوف (المدرج الجنوبي / الجدار الأصفر): ١٨٫٥٠ يورو (التذكرة العادية)، أو من ١١٫٠٠ إلى ١٢٫٠٠ يورو (التذاكر المخفضة / لمن هم دون ١٨ عامًا)

تذاكر المقاعد (من الفئة السادسة إلى الفئة الأولى): من ٣٥٫٠٠ إلى ٨٥٫٠٠ يورو، بحسب الموقع والقطاع

الفئة الخاصة / المقاعد المميزة: ٩٥٫٠٠ يورو

تذاكر الشباب / الأطفال: من ١٠٫٠٠ إلى ٢٠٫٠٠ يورو، بحسب الفئة العمرية

٢. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب، تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر الدخول العادية (إعادة البيع): تبدأ من نحو ٧٥٫٠٠ إلى ١٨٠٫٠٠ يورو أو أكثر للمقاعد العادية أو أماكن الوقوف، فيما تتراوح أسعار المقاعد متوسطة الفئة في المتوسط بين ١٥٠٫٠٠ و٢٥٠٫٠٠ يورو.

باقات كبار الشخصيات / الضيافة: تبدأ من ٤٠٠٫٠٠ إلى ٧٠٠٫٠٠ يورو أو أكثر للشخص الواحد (وتشمل مقاعد مميزة ودخول قاعة الضيافة والطعام والمشروبات).

بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت

يدخل بوروسيا دورتموند هذه المباراة بعدما حقق خمسة انتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، سجل خلالها ١٤ هدفًا واستقبل خمسة فقط. وكانت آخر مبارياته فوزًا ١-٠ خارج أرضه على شتوتجارت في الدوري الألماني، كما سجل خمسة أهداف دون رد في شباك إتش إي بي سي هامبورج في كأس ألمانيا. وتمثل انتصاراته الثلاثة، دون أي تعادل أو هزيمة في الدوري الألماني، بداية مثالية لمشواره في المسابقة.

وتعكس نتائج آينتراخت فرانكفورت في مبارياته الخمس الأخيرة صورة أكثر تفاوتًا: انتصاران وتعادلان وهزيمة واحدة، مع تسجيل ١٩ هدفًا واستقبال ١٢ هدفًا في تلك المباريات. وكانت آخر نتائجه التعادل ٢-٢ خارج أرضه أمام فرايبورج، فيما مثّل فوزه ٣-١ خارج أرضه على ماينز أفضل أداء له في الدوري خلال هذه السلسلة. ولا تزال هزيمته ٤-١ خارج أرضه أمام أوجسبورج في وقت سابق من سبتمبر مصدر قلق.

بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز دورتموند ٣-٢ في الدوري الألماني على ملعب سيجنال إيدونا بارك في مايو ٢٠٢٦. وفي المواجهات الخمس الأخيرة بين الناديين، يتفوق دورتموند بانتصارين مقابل انتصار واحد لفرانكفورت، إلى جانب تعادلين. وشهدت المباريات الخمس ٢٢ هدفًا إجمالًا، ما يؤكد طابع المواجهات المفتوحة والغزيرة بالأهداف بين الفريقين.