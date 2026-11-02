يستضيف بورنموث فريق نوتنجهام فورست يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب فيتاليتي في بورنموث.

في آخر مواجهة بينهما يوم 24 مايو 2026، تعادل الفريقان 1-1 على ملعب سيتي جراوند، حيث سجل مورجان جيبس وايت لفورست، وأدرك ماركوس تافيرنييه التعادل لبورنموث. وكان بورنموث قد حقق فوزًا مقنعًا 2-0 خارج أرضه على فورست في مواجهتهما السابقة بالدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر 2025.

يقدم لكم موقع جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بورنموث ونوتنجهام فورست، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بورنموث ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة بورنموث ونوتنجهام فورست على ملعب فيتاليتي في بورنموث يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 10:00 فيتاليتي

كيف تشتري تذاكر مباراة بورنموث ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم الخيارات وطرق شراء تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة بين بورنموث ونادي نوتنجهام فورست:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية هي الشراء عبر بوابة التذاكر الرسمية لبورنموث، إذا كنتم ستجلسون في مدرجات أصحاب الأرض، أو عبر نادي نوتنجهام فورست للتذاكر المخصصة لمدرجات الفريق الضيف. وعادةً ما تُطرح هذه التذاكر على مراحل، مع منح الأولوية أولًا لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، قبل طرحها للبيع العام أو عبر القرعة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل من القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب . وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة في القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بورنموث ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل خيارات التذاكر وأسعارها لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة بين بورنموث ونوتنجهام فورست:

1. القنوات الرسمية للناديين

السعر الأصلي لتذاكر الدخول العام: تتراوح أسعار تذاكر المباراة العادية المشتراة مباشرةً عبر بوابات الناديين الرسمية عادةً بين نحو 30 و60 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب فئة المقاعد والفئة العمرية وتصنيف المباراة.

تتراوح أسعار تذاكر المباراة العادية المشتراة مباشرةً عبر بوابات الناديين الرسمية عادةً بين نحو ، بحسب فئة المقاعد والفئة العمرية وتصنيف المباراة. باقات الضيافة الرسمية: ترتفع أسعار خيارات الضيافة المباشرة التي يقدمها الناديان، وتبدأ عمومًا من نحو 150 إلى أكثر من 300 جنيه إسترليني للشخص الواحد، وتشمل مقاعد مميزة وإمكانية دخول صالات الضيافة ومزايا تقديم الطعام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع مباشرةً من الناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

المقاعد خلف المرميين: تبدأ من نحو 170 إلى 200 جنيه إسترليني للتذكرة.

تبدأ من نحو للتذكرة. المقاعد على جانبي الملعب: تتراوح أسعار المقاعد العادية على جانب الملعب عادةً بين 210 و260 جنيهًا إسترلينيًا للتذكرة.

تتراوح أسعار المقاعد العادية على جانب الملعب عادةً بين للتذكرة. إعادة بيع باقات الضيافة المميزة وكبار الشخصيات: قد تتراوح أسعار باقات كبار الشخصيات من الفئات الأعلى والخيارات الخاصة المجمّعة من 590 إلى أكثر من 2300 جنيه إسترليني للتذكرة، بحسب البائع وما تتضمنه الباقة.

بورنموث ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى بورنموث ونوتنجهام فورست

يدخل بورنموث المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-0 على سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتصاره 3-0 على شتورم جراتس في الدوري الأوروبي. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل بورنموث سبعة أهداف واستقبل ستة، وجاءت خسارتاه الوحيدتان أمام تشيلسي بنتيجة 5-1 وليفربول بنتيجة 1-0.

حقق نوتنجهام فورست فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له، مقابل ثلاث هزائم خلال تلك الفترة. وانتهت أحدث مبارياته بالخسارة 0-1 أمام آرسنال، بعدما خسر سابقًا أمام كريستال بالاس وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء فوز فورست الوحيد خارج أرضه على أستون فيلا بنتيجة 2-1، وقد سجل ثلاثة أهداف واستقبل ستة خلال المباريات الخمس.

بورنموث ضد نوتنجهام فورست: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

شهدت المواجهات المباشرة بين الناديين تنافسًا متقاربًا في المواسم الأخيرة. وانتهى آخر لقاء بينهما بالتعادل 1-1 عندما استضاف فورست بورنموث في مايو 2026، ولم يتمكن أي منهما من فرض تفوق واضح خلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز. وحقق بورنموث الانتصارات الأكبر في هذه المواجهات، ومنها الفوز 5-0 على ملعب فيتاليتي في يناير 2025 والفوز 2-0 على أرضه في أكتوبر 2025، بينما انتهت مباراتان من الخمس بالتعادل.