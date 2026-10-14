يستضيف بورنموث فريق ليدز يونايتد يوم السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب فيتاليتي في بورنموث.

شهدت المواجهات الرسمية السابقة بين الفريقين نتائج متقاربة في كثير من الأحيان، من بينها تعادلات حُسمت بعد منافسة شديدة في المواسم الأخيرة. وسيسعى بورنموث إلى استغلال أفضلية اللعب على أرضه في الساحل الجنوبي، بينما يتطلع ليدز إلى حصد نقاط مهمة خارج أرضه في الدوري.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة بورنموث وليدز يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة بورنموث وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يواجه بورنموث فريق ليدز يونايتد على ملعب فيتاليتي في بورنموث، يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9 31 أكتوبر 2026 - 11:00 فيتاليتي

كيف تشتري تذاكر مباراة بورنموث وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة بورنموث وليدز يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

يمكن لمشجعي الفريق المضيف شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لبورنموث، ولمشجعي الفريق الضيف شراؤها عبر القنوات الرسمية لليدز يونايتد. وتجدر الإشارة إلى أن توافر التذاكر يعتمد عادةً على نظام نقاط الأولوية أو عضوية النادي، إذ تنفد تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيتاليتي سريعًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل تيكومبو . وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عندما تنفد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بورنموث وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة بورنموث وليدز يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب منصة البيع وفئة المقاعد وحجم الطلب:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر المباريات العادية للبالغين: يتراوح السعر الأصلي لتذاكر الدخول العام للمقاعد العادية لدى أندية مثل بورنموث عادةً بين نحو 43 و61 جنيهًا إسترلينيًا .

الحد الأقصى لسعر تذاكر مشجعي الفريق الضيف: بموجب قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يجوز أن يتجاوز سعر تذكرة المشجع البالغ للفريق الضيف 30 جنيهًا إسترلينيًا .

الأسعار المخفضة وخصومات الشباب: تتيح القنوات الرسمية تذاكر بأسعار أصلية مخفضة للأطفال والشباب وكبار السن والمشجعين ذوي الإعاقة، وقد تختلف قيمة التخفيض وفقًا لجدول الأسعار الخاص بكل نادٍ.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من منافذ البيع الرسمية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل تيكومبوالتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

منصات إعادة بيع التذاكر: تبدأ أسعار التذاكر المعروضة للمقاعد العادية عادةً من نحو 430 إلى 480 جنيهًا إسترلينيًا ، وغالبًا ما ترتفع الأسعار المتوسطة كثيرًا بسبب ارتفاع الطلب.

بورنموث ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى بورنموث وليدز يونايتد

يدخل بورنموث المباراة بسجل متباين في الفترة الأخيرة، إذ فاز مرتين وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها بمختلف المسابقات. وسجل فريق روز تسعة أهداف خلال تلك الفترة واستقبل ستة، من بينها خسارته على أرضه أمام ليفربول 0-1 في آخر مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز. وأظهر تعادله 2-2 مع برينتفورد وتعادله بالنتيجة نفسها على أرض نيوكاسل قدرته على منافسة الفرق الراسخة، رغم معاناته في الحفاظ على تقدمه.

كان أداء ليدز أكثر استقرارًا، إذ حقق فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت أبرز نتائجه الفوز الكبير على نيوكاسل 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما كشفت خسارته أمام تشيلسي 6-3 في كأس كاراباو عن نقاط ضعف دفاعية في مباريات الكأس. وتعادل فريق فاركه في آخر مباراتين له بالدوري، وحافظ على نظافة شباكه في التعادل 0-0 على أرض كريستال بالاس.

بورنموث ضد ليدز يونايتد: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الناديين بالتعادل 2-2 على ملعب فيتاليتي في أبريل 2026، وهي النتيجة نفسها التي انتهت بها مباراة ليدز على أرضه أمام بورنموث في سبتمبر 2025. ولم يتمكن أي من الفريقين من الفوز في آخر أربع مواجهات جمعتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ انتهت المباريات الأربع بالتعادل أو لصالح الفريق الضيف، ويبقى فوز بورنموث على أرضه 4-1 في أبريل 2023 النتيجة الأبرز في تاريخ مواجهاتهما الحديث.