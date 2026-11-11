يستضيف بورنموث هال سيتي يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب فيتاليتي في بورنموث.

مرّ بورنموث وهال سيتي بمسارين تنافسيين مختلفين، وشهدت مواجهاتهما السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز فوز بورنموث على أرضه بنتيجة 6-1 في أكتوبر 2016. وجاءت آخر مواجهة مباشرة بينهما في يناير 2022، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي على ملعب فيتاليتي، حين حقق هال سيتي فوزًا ضيقًا بنتيجة 1-0.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة بورنموث ضد هال سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بورنموث ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة بورنموث ضد هال سيتي على ملعب فيتاليتي في بورنموث يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 14 5 ديسمبر 2026 - 10:00 فيتاليتي

كيف تشتري تذاكر مباراة بورنموث ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة بورنموث ضد هال سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات التذاكر الرسمية للناديين: الخيار الأكثر مباشرة وموثوقية هو شراء التذاكر عبر بوابتي التذاكر الرسميتين لبورنموث أو هال سيتي، بحسب شروط العضوية أو نقاط الولاء أو توافر التذاكر للبيع العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العامة على منصات إعادة البيع، مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المخصصة للبيع عبر القنوات الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بورنموث ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة بورنموث ضد هال سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

المقاعد الرئيسية في الوسط: 51 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين، إضافة إلى رسوم إدارية ثابتة قدرها جنيهان إسترلينيان.

للبالغين، إضافة إلى رسوم إدارية ثابتة قدرها جنيهان إسترلينيان. الدخول العام والمدرجات الأخرى (الفئات القياسية): تتراوح الأسعار عادةً بين 30 جنيهًا إسترلينيًا و48 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأصلية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب تذاكر تتحدد أسعارها بحسب الطلب في السوق:

مقاعد المدرجات خلف المرميين ومقاعد إعادة البيع العامة: تبدأ من نحو 150 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ من نحو . مقاعد المدرجات الجانبية ومقاعد إعادة البيع المميزة: تتراوح أسعارها غالبًا بين 195 جنيهًا إسترلينيًا و334 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر.

بورنموث ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بورنموث وهال سيتي

فاز بورنموث في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، ولم يستقبل أي هدف خلالها. وكانت آخر مبارياته الفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تغلب خلال هذه السلسلة على ميلان بنتيجة 3-0 في الدوري الأوروبي وأستون فيلا بنتيجة 3-0 في كأس كاراباو. وسجل بورنموث عشرة أهداف وحافظ على نظافة شباكه في المباريات الخمس المتتالية.

حقق هال سيتي تعادلين وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، دون أي فوز خلال تلك الفترة. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع إيبسويتش تاون، كما تعادل 1-1 مع برينتفورد. وجاءت الهزيمتان أمام فولهام ونيوكاسل يونايتد في طرفي سلسلة صعبة لهال سيتي، سجل خلالها خمسة أهداف واستقبل ستة في مبارياته الخمس.

بورنموث ضد هال سيتي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في يناير 2022، حين تغلب هال سيتي على بورنموث بنتيجة 1-0 في مباراة بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي على ملعب فيتاليتي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز بورنموث مرتين مقابل انتصارين لهال سيتي، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. لكن النتيجة الأبرز كانت فوز بورنموث على أرضه بنتيجة 6-1 في أكتوبر 2016، خلال الفترة السابقة التي جمعتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.