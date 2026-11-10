يستضيف بورنموث فريق برايتون آند هوف ألبيون يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026، على ملعب فيتاليتي في بورنموث.

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين على ملعب أمريكان إكسبريس في 19 يناير 2026، وانتهت بتعادل متكافئ 1-1. وقبل ذلك التعادل، حقق بورنموث فوزًا ضيقًا 2-1 على برايتون في ملعب فيتاليتي في سبتمبر 2025.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بورنموث وبرايتون آند هوف ألبيون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بورنموث وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة بورنموث وبرايتون آند هوف ألبيون على ملعب فيتاليتي في بورنموث يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 13 2 ديسمبر 2026 - 15:15 فيتاليتي

كيف تشتري تذاكر مباراة بورنموث وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة بورنموث وبرايتون آند هوف ألبيون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: يمكنك شراء التذاكر مباشرة من الموقع الرسمي لبورنموث، للمباريات التي يستضيفها على ملعب فيتاليتي، أو من برايتون آند هوف ألبيون، للحصص المخصصة لجماهير الفريق الضيف، بحسب فئات العضوية ونقاط الولاء وتوافر التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية في منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بورنموث وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فيما يلي خيارات أسعار التذاكر لمباراة بورنموث وبرايتون آند هوف ألبيون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العادية: تتراوح عادةً بين نحو 30 و65 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح عادةً بين نحو . باقات الضيافة: تتراوح تقريبًا بين 150 و300 جنيه إسترليني أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من خلال مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الأسعار الأولية أو الدنيا لإعادة البيع: تبدأ من نحو 136 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ من نحو . متوسط الأسعار في السوق: تتراوح أسعار المقاعد العادية في المتوسط بين 125 و208 جنيهات إسترلينية .

تتراوح أسعار المقاعد العادية في المتوسط بين . إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والفئات المميزة: تتجاوز أسعارها غالبًا 600 جنيه إسترليني.

بورنموث ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بورنموث وبرايتون آند هوف ألبيون

يدخل بورنموث هذه المباراة بعدما فاز بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا 3-0 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تغلب على ميلان 3-0 في الدوري الأوروبي خلال تلك الفترة. وسجل بورنموث 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس واستقبل ستة أهداف، وكانت هزيمته الوحيدة أمام تشيلسي بنتيجة 5-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق برايتون ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت آخر نتائجه الخسارة 2-0 على ملعب أنفيلد يوم الأحد، لتنتهي بذلك سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية. وكان أفضل أداء لبرايتون خلال تلك السلسلة فوزه الكاسح 5-0 على كريستال بالاس، كما فاز 2-0 خارج أرضه على سندرلاند. وتعادل برايتون 0-0 مع يابلونتس في دوري المؤتمر، وحافظ على نظافة شباكه في أربع من تلك المباريات الخمس، قبل أن يستقبل هدفين أمام ليفربول.

بورنموث ضد برايتون آند هوف ألبيون: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل 1-1 على ملعب برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير 2026. وتتقارب نتائج المواجهات الخمس الأخيرة بينهما، إذ فاز برايتون مرتين وبورنموث مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وجاء آخر فوز لبورنموث على أرضه في هذه المواجهة في سبتمبر 2025، بنتيجة 2-1 على ملعب فيتاليتي.