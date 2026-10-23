يدخل بورتو هذه المواجهة ساعيًا للاستفادة من قوته على أرضه وخبرته القارية في ملعب الدراجاو. في المقابل، يتطلع نابولي إلى اختبار عمق تشكيلته وقدرته على التكيف تكتيكيًا أمام منافس برتغالي قوي خارج أرضه.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بورتو ونابولي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بورتو ونابولي في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة بورتو ونابولي على ملعب الدراجاو في بورتو يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 4 نوفمبر 2026 - 15:00 دو دراجاو

كيف تشتري تذاكر مباراة بورتو ونابولي في دوري أبطال أوروبا؟

تتوفر أمامك عدة خيارات لشراء تذاكر مباراة بورتو ونابولي المقبلة في دوري أبطال أوروبا على ملعب الدراجاو:

قنوات بيع التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك زيارة بوابتي بيع التذاكر الرسميتين لبورتو أو نابولي. وبما أن المباراة تقام على أرض بورتو، تُوزع التذاكر أساسًا عبر قنوات النادي الرسمية المخصصة للأعضاء والجمهور العام، بينما تُدار تذاكر مدرجات الفريق الضيف عادةً عبر نظام نابولي لبيع التذاكر للمشجعين المسجلين.

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع مباشرةً.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بورتو ونابولي في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة بورتو ونابولي في دوري أبطال أوروبا بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للناديين أو أسواق إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العادية: تبدأ أسعار المقاعد العادية عند الشراء مباشرةً من بوابة بورتو الرسمية لبيع التذاكر عادةً من نحو 95 إلى 170 يورو ، بحسب مستوى المدرج وموقع القطاع داخل ملعب الدراجاو.

باقات الضيافة وكبار الشخصيات: ترتفع أسعار باقات كبار الشخصيات وتجارب ضيافة الشركات الرسمية للنادي بشكل ملحوظ، إذ تبدأ من 300 إلى أكثر من 500 يورو للشخص الواحد مقابل مقاعد مميزة ودخول صالات الضيافة.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع مباشرةً عبر النادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد المدرج العلوي وخلف المرمى: تبدأ أسعار التذاكر الأقل تكلفة من نحو 85 إلى 95 يورو ، بحسب الطلب الحالي في السوق.

مقاعد جانبي الملعب: تتراوح أسعار المقاعد في الفئات المتوسطة وعلى جانبي الملعب عمومًا بين 150 و300 يورو .

إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: قد تتجاوز أسعار تذاكر الضيافة المميزة 1,900 إلى 2,000 يورو للمقاعد ذات الإطلالة الحصرية على أرض الملعب أو في الصالات التنفيذية.

بورتو ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بورتو ونابولي

حقق بورتو أربعة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا على بنفيكا 3-1 على أرضه في الدوري البرتغالي، كما تغلب على كاسا بيا 4-1 خارج أرضه خلال تلك الفترة. وجاءت هزيمته الوحيدة في دوري أبطال أوروبا، عندما خسر أمام مانشستر سيتي 2-0. وسجل بورتو عشرة أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس، مع تقديمه أداءً مقنعًا خصوصًا على الصعيد المحلي.

حقق نابولي فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي، بينما جاء فوزه الوحيد خلال تلك الفترة على بولونيا بنتيجة 1-0. وزادت الهزائم أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا، وإنتر وكومو في الدوري الإيطالي، من صعوبة هذه الفترة. وسجل نابولي خمسة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس.

بورتو ضد نابولي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت أحدث مواجهة مسجلة بين الناديين مباراة ودية انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الدراجاو في 8 أغسطس 2015. وقبلها، التقى الفريقان مرتين في الدوري الأوروبي موسم 2013-2014، إذ فاز بورتو 1-0 على أرضه قبل أن يتعادلا 2-2 في نابولي بمباراة الإياب. وفي آخر أربع مواجهات مسجلة بينهما، حقق بورتو انتصارين مقابل عدم تحقيق نابولي أي فوز، وانتهت مباراتان بالتعادل.