يستضيف بورتسموث فريق وست بروميتش ألبيون يوم السبت 5 ديسمبر 2026، على ملعب فراتون بارك في بورتسموث.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري على ملعب فراتون بارك، حقق بورتسموث فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0 على وست بروميتش ألبيون في يناير 2026. وقبل تلك المواجهة، فاز وست بروميتش ألبيون بنتيجة 5-1 على ملعب ذا هوثورنز في يناير 2025، كما تعادل الفريقان 1-1 في وقت سابق من موسم 2025–26.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة بورتسموث ووست بروميتش ألبيون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بورتسموث ووست بروميتش ألبيون في التشامبيونشيب؟

تقام مباراة بورتسموث ووست بروميتش ألبيون على ملعب فراتون بارك في بورتسموث يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 19 5 ديسمبر 2026 - 10:00 فراتون بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة بورتسموث ووست بروميتش ألبيون في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة بورتسموث ووست بروميتش ألبيون في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات بيع التذاكر الرسمية للناديين: يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر منصات بيع التذاكر الرسمية للناديين. وتتولى بوابة التذاكر الرسمية لبورتسموث بيع التذاكر المخصصة لجماهيره على ملعب فراتون بارك، بينما يوفر الموقع الرسمي لوست بروميتش ألبيون تذاكر مدرج الفريق الضيف لمشجعيه المسافرين ممن يستوفون شروط نقاط الولاء أو فئات العضوية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فقد تتوفر تذاكر الدخول العادية على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بورتسموث ووست بروميتش ألبيون في التشامبيونشيب؟

فيما يلي تفصيل لأسعار التذاكر التقديرية لمباراة بورتسموث ووست بروميتش ألبيون في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر البالغين العادية: تبدأ من 35 جنيهًا إسترلينيًا وتصل إلى 37 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ من وتصل إلى . التذاكر المخفضة والمقاعد المخصصة: تتراوح بين 16 جنيهًا إسترلينيًا و 30.50 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح بين و . المقاعد المميزة والتنفيذية لجماهير صاحب الأرض: تتراوح عادةً بين 48 جنيهًا إسترلينيًا و50 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر الدخول العادية: تبدأ عمومًا من نحو 75 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد العادية.

تبدأ عمومًا من نحو للمقاعد العادية. متوسط سعر إعادة البيع أو السعر الوسيط: يتراوح عادةً بين 80 جنيهًا إسترلينيًا و83 جنيهًا إسترلينيًا، بحسب المدرج والقسم المحددين في ملعب فراتون بارك.

بورتسموث ضد وست بروميتش ألبيون في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بورتسموث ووست بروميتش ألبيون

حقق بورتسموث ثلاثة انتصارات وتعادل مرتين دون أي خسارة في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب، وسجل ثمانية أهداف واستقبل ثلاثة. وكانت آخر مبارياته فوزًا على أرضه بنتيجة 3-1 على سوانزي سيتي في 3 نوفمبر. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تعادل 1-1 مع وولفرهامبتون واندررز، وفاز خارج أرضه على نورويتش سيتي بنتيجة 0-1. وأظهر فريق موسينيو ثباتًا في الأداء هجوميًا ودفاعيًا خلال هذه الفترة.

فاز وست بروميتش ألبيون بثلاث من آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب وتعادل في اثنتين. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع ساوثهامبتون في 3 نوفمبر، بعد فوزه 3-1 على وست هام خارج أرضه في 31 أكتوبر. وفاز وست بروميتش ألبيون أيضًا خارج أرضه على بلاكبيرن روفرز بنتيجة 3-2 وعلى ريكسهام بنتيجة 1-2 خلال هذه السلسلة، مسجلًا تسعة أهداف في خمس مباريات.

بورتسموث ضد وست بروميتش ألبيون: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في يناير 2026، حين فاز بورتسموث 3-0 على ملعب فراتون بارك في التشامبيونشيب. وقبل ذلك، فاز وست بروميتش ألبيون 5-1 على ملعب ذا هوثورنز في يناير 2025، وتعادل الفريقان 1-1 على الملعب نفسه في أغسطس 2025. وتباينت نتائج آخر أربع مواجهات رسمية بينهما في حقبة التشامبيونشيب، وحقق كل فريق انتصارات خلالها. وفاز بورتسموث 3-0 في آخر مواجهة مباشرة بينهما على هذا الملعب.