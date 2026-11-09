يستضيف بودو/جليمت فريق لاسك يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على ملعب أسبميرا في بودو.

لا توجد مباريات رسمية سابقة مسجلة بين بودو/جليمت ولاسك في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ما يجعل المواجهة المقبلة أول لقاء بينهما. وستقام المباراة على ملعب أسبميرا، حيث يسعى بودو/جليمت إلى الاستفادة من أفضلية اللعب على أرضه في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

متى تنطلق مباراة بودو/جليمت ولاسك في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة بودو/جليمت ولاسك على ملعب أسبميرا في بودو يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 12:45 أسبميرا

كيف تشتري تذاكر مباراة بودو/جليمت ولاسك في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين بودو/جليمت ولاسك على ملعب أسبميرا، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر عبر الناديين رسميًا: تحقق من الموقعين الرسميين لبودو/جليمت ولاسك لمعرفة مواعيد طرح التذاكر مباشرةً، وبيعها للأعضاء، وتوافرها للجمهور، إذ يتولى الناديان عادةً إدارة الحصة الأساسية لمشجعي الفريق المضيف والفريق الزائر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بودو/جليمت ولاسك في دوري أبطال أوروبا؟

فيما يلي الأسعار المتوقعة لتذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين بودو/جليمت ولاسك:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العامة العادية: تتراوح عادةً بين نحو 40 و150 يورو، بحسب الفئة وموقع المقعد إلى حد كبير.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأساسية، فإن منصات إعادة البيع مثل ستب هب تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

مدرجات جانبي الملعب: تبدأ الأسعار من نحو 260 إلى 340 يورو.

تبدأ الأسعار من نحو المقاعد المميزة وباقات كبار الشخصيات: تتراوح الأسعار بين 450 وأكثر من 1,400 يورو، بحسب الطلب والتوافر الفعلي مع اقتراب يوم المباراة.

بودو/جليمت ولاسك في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بودو/جليمت ولاسك مؤخرًا

حقق بودو/جليمت أربعة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وخسر في أحدث مبارياته أمام نابولي بنتيجة 4-3 في دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب قبلها على بوروسيا دورتموند 1-0 في البطولة نفسها. كما فاز على هاماركاميراتينه 2-0 وكريستيانسوند بي كيه 3-1 في الدوري النرويجي، إلى جانب انتصاره 6-2 على رانا إف كيه في الكأس. وسجل بودو/جليمت 12 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

حقق لاسك انتصارين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له، وجاء أحد انتصاريه بالفوز 3-2 على سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا في أحدث مبارياته. وسبق ذلك خسارته 6-3 أمام ليفربول و2-0 أمام رابيد فيينا في مباراة محلية. واكتملت هذه السلسلة بالفوز 4-0 على أوستريا لوستيناو و2-1 على فيرست فيينا إف سي في مباراة ودية. وسجل لاسك 11 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

بودو/جليمت ولاسك: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تُظهر البيانات المتاحة أي مواجهات رسمية سابقة بين بودو/جليمت ولاسك. وتمثل مباراة دوري أبطال أوروبا هذه على ملعب أسبميرا أول مواجهة مسجلة بين الناديين.