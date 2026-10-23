تمثل هذه المباراة أول مواجهة رسمية بين الناديين في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا». ويدخل بودو/جليمت اللقاء سعيًا لاستعادة زخمه بعد نتائج متباينة محليًا وأوروبيًا، من بينها خسارته أمام بايرن ميونخ في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بودو/جليمت وليل، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بودو/جليمت وليل في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة بودو/جليمت وليل على ملعب أسبميرا في بودو، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 15:00 أسبميرا

كيف تشتري تذاكر مباراة بودو/جليمت وليل في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين بودو/جليمت وليل:

القنوات الرسمية للناديين: تحقق مباشرة من الموقعين الرسميين لبودو/جليمت، للحصول على تذاكر الفريق المضيف في ملعب أسبميرا، أو ليل، لمعرفة مدى توفر التذاكر ضمن البيع العام، أو فترات أولوية الشراء للأعضاء، أو الباقات الرسمية للناديين.

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بودو/جليمت وليل في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين بودو/جليمت وليل بحسب قناة البيع والمقاعد المختارة. ونظرًا إلى أن سعة ملعب أسبميرا محدودة نسبيًا، إذ تبلغ نحو 8,270 مقعدًا، فإن الطلب يؤثر كثيرًا في الأسعار.

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام: تتراوح عادةً بين 35 و150 يورو ، وفق فئات الأسعار المعتادة لمرحلة الدوري في مسابقات يويفا، وتختلف بحسب موقع المقاعد خلف المرميين أو على جانبي الملعب.

مدرجات المشجعين والعائلات: تبدأ أسعار المقاعد الأقل تكلفة المخصصة لأعضاء النادي أو في المدرجات المحددة عمومًا من نحو 30 إلى 50 يورو ، لكن توفرها في المباريات الأوروبية البارزة محدود للغاية.

تذاكر مدرج الفريق الضيف: تحدد لوائح يويفا سعرها الأقصى لمشجعي الفريق الزائر عند 50 يورو ، بما يماثل أسعار تذاكر مماثلة لمشجعي صاحب الأرض.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع المباشر للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفق طلب السوق:

المقاعد الأقل سعرًا وفي المدرجات العلوية: تبدأ الأسعار على منصات إعادة البيع وتبادل التذاكر من نحو 270 إلى 310 يورو بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية سعة الملعب.

المقاعد على جانبي الملعب: يتراوح سعر المقاعد ذات الرؤية المميزة على امتداد المدرجات الرئيسية في سوق إعادة البيع عادةً بين 300 و550 يورو أو أكثر .

باقات كبار الشخصيات والضيافة: قد ترتفع أسعار العروض المميزة أو محدودة الإتاحة في منصات إعادة البيع إلى مستويات أعلى بكثير، بحسب التوفر الفعلي وأسعار البائعين في الوقت الحقيقي.

بودو/جليمت وليل في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بودو/جليمت وليل مؤخرًا

حقق بودو/جليمت ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت مباراته الأخيرة فوزًا بنتيجة 2-6 على رانا في الكأس يوم 1 أكتوبر، رغم خسارته مباراته السابقة في الدوري النرويجي الممتاز بنتيجة 2-1 أمام بران. وافتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا بخسارة 5-0 أمام بايرن ميونخ. وسجل بودو/جليمت 14 هدفًا واستقبل 16 خلال المباريات الخمس، وكان لنتيجة مواجهة بايرن أثر كبير في أرقام الأهداف التي استقبلها.

حقق ليل انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 2-1 أمام نيس في الدوري الفرنسي يوم 20 سبتمبر، لكنه كان قد تغلب قبل ذلك على تروا 2-0 في الدوري. وتراجع مستواه في دوري أبطال أوروبا بخسارته 2-3 أمام ريال بيتيس. وسجل ليل ستة أهداف واستقبل ثمانية خلال المباريات الخمس.

بودو/جليمت وليل: سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين بودو/جليمت وليل. وتمثل هذه المباراة على ملعب أسبميرا أول مواجهة رسمية مسجلة بين الناديين.