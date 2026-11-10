يستضيف بوخوم فريق أوجسبورج يوم الثلاثاء، 1 ديسيمبر 2026، على ملعب فونوفيا رورشتاديون في بوخوم.

أُقيمت أحدث مواجهة بينهما في الكأس ضمن الدور الثاني من كأس ألمانيا يوم 28 أكتوبر 2025، حين حقق بوخوم فوزًا ضيقًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 على ملعب دبليو دبليو كيه أرينا، بفضل هدف جيريت هولتمان. أما في الدوري، فشهدت مواجهتاهما خلال موسم 2024–25 من البوندسليجا منافسة متقاربة، منها فوز أوجسبورج على أرضه بنتيجة 1-0، تلاه فوزه خارج أرضه بنتيجة 2-1 على ملعب فونوفيا رورشتاديون.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة بوخوم وأوجسبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بوخوم وأوجسبورج في كأس ألمانيا؟

تنطلق مباراة بوخوم وأوجسبورج على ملعب فونوفيا رورشتاديون في بوخوم يوم الثلاثاء، 1 ديسيمبر 2026.

كأس ألمانيا - 1/8 2 ديسمبر 2026 - 14:45 Vonovia Ruhrstadion

كيف تشتري تذاكر مباراة بوخوم وأوجسبورج في كأس ألمانيا؟

لشراء تذاكر مباراة بوخوم وأوجسبورج المقبلة في كأس ألمانيا، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر عبر القنوات الرسمية للناديين: يمكنك شراء التذاكر مباشرةً من بوابتي بيع التذاكر الرسميتين لبوخوم، للمقاعد المخصصة لأصحاب الأرض في ملعب فونوفيا رورشتاديون، أو لأوجسبورج، للحصة المخصصة لجماهير الفريق الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات كأس ألمانيا المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوخوم وأوجسبورج في كأس ألمانيا؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة بوخوم وأوجسبورج المقبلة في كأس ألمانيا:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر أماكن الوقوف: تبدأ عمومًا من نحو 17 إلى 20 يورو .

تبدأ عمومًا من نحو . المقاعد العادية: تتراوح عادةً بين 25 و60 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

المستوى السفلي / مناطق الجماهير: تبدأ من نحو 28 إلى 45 يورو .

تبدأ من نحو . مقاعد المستوى المتوسط: تبدأ من نحو 80 إلى 90 يورو فما فوق.

بوخوم ضد أوجسبورج في كأس ألمانيا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بوخوم وأوجسبورج

يدخل بوخوم هذه المباراة بعدما حقق فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز خارج أرضه على إنرجي كوتبوس بنتيجة 1-2 في دوري الدرجة الثانية الألماني، كما فاز على ماينز 05 بنتيجة 2-0 في كأس ألمانيا. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، خسر أمام كايزرسلاوترن وأرمينيا بيليفيلد، وتعادل 1-1 مع فولفسبورج. وسجل بوخوم ستة أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

يدخل أوجسبورج المباراة بعدما حقق فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه الخسارة بنتيجة 1-2 أمام فرايبورج في البوندسليجا. كما تعادل 1-1 مع يونيون برلين، وفرض التعادل 2-2 على بايرن ميونخ، فيما فاز خارج أرضه على سوننهوف جروساسباخ بنتيجة 4-2 في الكأس. وسجل أوجسبورج 11 هدفًا واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس، ما يعكس فريقًا يصنع الفرص لكنه يظل معرضًا للاختراق دفاعيًا.

بوخوم ضد أوجسبورج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في كأس ألمانيا يوم 28 أكتوبر 2025، حين استضاف أوجسبورج بوخوم وخسر بنتيجة 0-1. وقبل ذلك، تغلب بوخوم على أوجسبورج بنتيجة 1-2 خارج أرضه في مباراة بالبوندسليجا في أبريل 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز أوجسبورج مرتين، وفاز بوخوم مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وشهدت مباريات الفريقين في السنوات الأخيرة منافسة متقاربة، مع توازن واضح في سجل المواجهات.