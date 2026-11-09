يلتقي اثنان من عمالقة كرة القدم الأوروبية عندما تستضيف بلجيكا إيطاليا في مواجهة مهمة بدوري الأمم الأوروبية على ملعب الملك بودوان في بروكسل. وعادةً ما تشهد مباريات هذين المنتخبين الكبيرين مستوى فنيًا رفيعًا، وصراعًا تكتيكيًا، ولحظات مثيرة على الساحة الدولية.

ومع توقع إقبال كبير من جماهير المنتخبين، يتطلب حجز مقعد في الملعب التحرك سريعًا. ويقدم جول جميع التفاصيل المهمة عن المباراة، ومواعيدها، وأسعار التذاكر، وروابط مباشرة لشرائها الآن.

متى تنطلق مباراة بلجيكا وإيطاليا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة بلجيكا وإيطاليا على ملعب الملك بودوان في بروكسل، على أن يُعلن موعد انطلاقها مع اقتراب تاريخها.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 15 نوفمبر 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

أين يمكن شراء تذاكر مباراة بلجيكا وإيطاليا؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة عبر بوابة الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم وقنوات بيع التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ويبدأ البيع للجمهور عادةً قبل انطلاق المباراة ببضعة أسابيع، لكن التذاكر المخصصة للبيع المباشر تنفد سريعًا بسبب الإقبال الكبير في أنحاء أوروبا.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن منصة إعادة البيع StubHub خيار للحصول على مقاعد قبل انطلاق المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بلجيكا وإيطاليا؟

تبدأ أسعار التذاكر على المنصات الرسمية من نحو 35 يورو للمقاعد العامة في المدرجات العلوية خلف المرميين، فيما ترتفع أسعار المقاعد في الأقسام الوسطى بجانب الملعب بحسب موقعها وفئتها.

إذا نفدت التذاكر العامة المخصصة للبيع الرسمي، فإن منصة إعادة البيع StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، بأسعار تبدأ من نحو 42 يورو.

بلجيكا وإيطاليا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بلجيكا وإيطاليا

تخوض بلجيكا المباراة بمستوى مقبول، بعدما حققت ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات. وشهد مشوارها في كأس العالم انتصارات على الولايات المتحدة والسنغال ونيوزيلندا قبل الخسارة أمام إسبانيا في ربع النهائي، كما تعادلت 0-0 مع إيران في دور المجموعات. وسجلت سبعة أهداف واستقبلت ثلاثة في تلك المباريات الخمس، وكانت خسارتها أمام إسبانيا هزيمتها الوحيدة، بفارق هدف واحد.

أما نتائج إيطاليا الأخيرة فتروي قصة مختلفة. ويتولى مانشيني قيادة منتخب فاز مرتين وخسر مرتين وتعادل مرة في آخر خمس مباريات. وقدّم الفوز في المباراتين الوديتين أمام اليونان ولوكسمبورغ في يونيو بعض المؤشرات المشجعة مؤخرًا، لكن الخسارتين أمام النرويج والبوسنة والهرسك في وقت سابق من التصفيات تؤكدان ضرورة إعادة بناء المنتخب. وسجلت إيطاليا خمسة أهداف واستقبلت ستة خلال تلك الفترة.

بلجيكا وإيطاليا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين المنتخبين لصالح إيطاليا، التي فازت خارج أرضها 1-0 في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر 2024. وجاء ذلك بعد تعادلهما 2-2 في مباراة الذهاب ببولونيا في الشهر السابق، وهي مباراة أظهرت مدى تقارب مستواهما في السنوات الأخيرة. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، في دوري الأمم الأوروبية وبطولة أمم أوروبا، تتفوق إيطاليا بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لبلجيكا وتعادل واحد. ولم تستقبل إيطاليا سوى أربعة أهداف في تلك المباريات الخمس.