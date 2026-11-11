يستضيف برينتفورد مانشستر سيتي يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب جي تك كوميونيتي في لندن.

أقيمت آخر مواجهة بينهما في الدوري يوم 9 مايو 2026 على ملعب الاتحاد، حيث حقق مانشستر سيتي فوزًا مريحًا بنتيجة 3-0. وفي وقت سابق من موسم 2025–26، انتزع مانشستر سيتي أيضًا فوزًا صعبًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 على ملعب جي تك كوميونيتي في أكتوبر 2025.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي على ملعب جي تك كوميونيتي في لندن يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 14 5 ديسمبر 2026 - 15:00 جي تك كوميونيتي

كيف تشتري تذاكر مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لنادي برينتفورد: القناة الرئيسية والأكثر أمانًا لشراء التذاكر الرسمية المخصصة لجماهير الفريق المضيف، وفقًا لفئة العضوية ونقاط الولاء.

القناة الرئيسية والأكثر أمانًا لشراء التذاكر الرسمية المخصصة لجماهير الفريق المضيف، وفقًا لفئة العضوية ونقاط الولاء. منصة التذاكر الرسمية لمانشستر سيتي: القناة المخصصة للجماهير الزائرة المتوجهة إلى ملعب جي تك كوميونيتي، وتُوزع التذاكر من خلالها وفق نظام المشجعين الرسمي للنادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فيما يلي تفاصيل أسعار تذاكر مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام العادية: تتراوح عادةً بين 30 و65 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح عادةً بين . باقات الضيافة الرسمية: تبدأ من 379 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية: تبدأ من نحو 209 جنيهات إسترلينية أو أكثر.

تبدأ من نحو أو أكثر. مقاعد إعادة البيع لكبار الشخصيات والفئات المميزة: تتجاوز أسعارها 354 جنيهًا إسترلينيًا وقد تصل إلى أكثر من 900 جنيه إسترليني.

برينتفورد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى برينتفورد ومانشستر سيتي

حقق برينتفورد فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-0 على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل 1-1 مع هال سيتي و2-2 مع أستون فيلا خلال تلك الفترة. وخسر برينتفورد 1-2 أمام ليفربول و2-3 أمام سندرلاند في كأس كاراباو، وسجل سبعة أهداف واستقبل ثمانية في المباريات الخمس.

حقق مانشستر سيتي فوزين وتلقى هزيمتين وتعادل مرة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت أحدث نتائجه الفوز 3-2 على آر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر قبل ذلك 0-1 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وخلال تلك الفترة، فاز سيتي 5-1 على آيك أثينا وتغلب على برايتون بركلات الترجيح في كأس كاراباو، وسجل 11 هدفًا واستقبل ستة في المباريات الخمس.

برينتفورد ضد مانشستر سيتي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 9 مايو 2026، حين فاز مانشستر سيتي على برينتفورد 3-0 في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز سيتي أربع مرات وتعادل مرة واحدة، بينما لم يحقق برينتفورد أي انتصار. وجاء التعادل الوحيد في هذه السلسلة على ملعب جي تك كوميونيتي في يناير 2025، وانتهت المباراة بنتيجة 2-2.