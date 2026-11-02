يستضيف برينتفورد فريق إيفرتون يوم الإثنين 23 نوفمبر 2026، على ملعب جي تك كوميونيتي في لندن.

انتهت آخر مواجهة بينهما في الدوري بتعادل مثير بنتيجة 2-2 على ملعب جي تك كوميونيتي في أبريل 2026. وفي آخر خمس مواجهات جمعتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق برينتفورد انتصارين، مقابل فوز واحد لإيفرتون وتعادلين.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة برينتفورد وإيفرتون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة برينتفورد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة برينتفورد وإيفرتون على ملعب جي تك كوميونيتي في لندن، يوم الإثنين 23 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 23 نوفمبر 2026 - 15:00 جي تك كوميونيتي

كيف تشتري تذاكر مباراة برينتفورد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك الخيارات والطرق الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة برينتفورد وإيفرتون:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: يمكن شراء تذاكر الدخول العامة لمباريات برينتفورد على أرضه في ملعب جي تك كوميونيتي مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية للنادي على الإنترنت.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن في كثير من الأحيان العثور على تذاكر الدخول العامة على منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برينتفورد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفصيل أسعار تذاكر مباراة برينتفورد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

السعر الرسمي لتذكرة البالغين: يتراوح عادةً بين نحو 30 و85 جنيهًا إسترلينيًا للتذكرة، بحسب مستوى المدرج وفئة المقعد.

يتراوح عادةً بين نحو للتذكرة، بحسب مستوى المدرج وفئة المقعد. الأسعار المخفضة: تتوفر فئات سعرية أقل لمن هم دون 18 عامًا وكبار السن، وتبدأ عمومًا من نحو 15 إلى 25 جنيهًا إسترلينيًا .

تتوفر فئات سعرية أقل لمن هم دون 18 عامًا وكبار السن، وتبدأ عمومًا من نحو . باقات الضيافة الرسمية: تبدأ باقات يوم المباراة المميزة المقدمة مباشرة من النادي من نحو 230 جنيهًا إسترلينيًا، وترتفع أسعارها مع خيارات الطعام المحسّنة والمقاعد الفاخرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

التذاكر العادية المعاد بيعها: تبدأ أسعارها من نحو 65 إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد المدرجات العلوية أو المدرجات خلف المرميين.

تبدأ أسعارها من نحو لمقاعد المدرجات العلوية أو المدرجات خلف المرميين. المدرجات الجانبية والمقاعد المميزة في المدرجات السفلية: يتراوح متوسط أسعارها غالبًا بين 110 و150 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر ، بحسب موقع القطاع تحديدًا ومستوى الطلب.

يتراوح متوسط أسعارها غالبًا بين ، بحسب موقع القطاع تحديدًا ومستوى الطلب. تذاكر كبار الشخصيات وإعادة البيع في حالات الطلب المرتفع: قد تتجاوز أسعار المقاعد المميزة أو النادرة في بعض القطاعات نطاق 300 إلى أكثر من 1000 جنيه إسترليني للمباريات البارزة.

برينتفورد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى برينتفورد وإيفرتون

حقق برينتفورد فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الخسارة بنتيجة 1-2 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل بنتيجة 2-2 مع أستون فيلا وبورنموث. ويُعد فوزه بنتيجة 3-0 على تشيلسي أبرز نتائجه خلال هذه الفترة، كما تأهل في كأس كاراباو بفوزه خارج أرضه بنتيجة 1-2 على ريدينج. وسجل برينتفورد تسعة أهداف واستقبل سبعة في هذه المباريات الخمس.

حقق إيفرتون فوزين وتعادلين وتلقى خسارة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة بنتيجة 0-2 أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل بنتيجة 2-2 مع هال سيتي. ومن نتائجه الإيجابية الفوز بنتيجة 1-0 على إبسويتش تاون، والفوز بالنتيجة نفسها على وولفرهامبتون واندررز في كأس كاراباو. وحافظ إيفرتون على نظافة شباكه في مباراتين خلال هذه السلسلة المكونة من خمس مباريات.

برينتفورد ضد إيفرتون: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل 2-2 على ملعب جي تك كوميونيتي في أبريل 2026، وهي نتيجة تعكس مدى تقارب المنافسة بينهما. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز برينتفورد مرتين وإيفرتون مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وشهدت هذه المباريات الخمس تسجيل 14 هدفًا في المجموع.