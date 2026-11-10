يستضيف برينتفورد أرسنال يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026 على ملعب جي تك كوميونيتي في لندن.

التقى الفريقان آخر مرة في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب جي تك كوميونيتي في فبراير 2026، وانتهت بتعادل صعب 1-1. وقبل ذلك التعادل، حقق أرسنال فوزًا مقنعًا على برينتفورد بنتيجة 2-0 على أرضه في ديسمبر 2025.

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متى تنطلق مباراة برينتفورد وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة برينتفورد وأرسنال على ملعب جي تك كوميونيتي في لندن يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 13 2 ديسمبر 2026 - 15:15 جي تك كوميونيتي

كيف تشتري تذاكر مباراة برينتفورد وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة برينتفورد وأرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: يمكن شراء التذاكر مباشرةً عبر بوابة برينتفورد الرسمية للتذاكر إذا كنت تحمل عضوية My Bees. ونظرًا إلى أن هذه المباراة تندرج ضمن فئة تشهد طلبًا مرتفعًا، تُنظَّم عملية البيع عادةً على مراحل بناءً على نقاط أحقية الحصول على التذاكر (TAPs).

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت جميع التذاكر المتاحة عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المتاحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برينتفورد وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة برينتفورد وأرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

السعر الأصلي لتذاكر الدخول العام: يتراوح عادةً بين 50 و85 جنيهًا إسترلينيًا .

يتراوح عادةً بين . باقات الضيافة الرسمية: تبدأ عادةً من 150 إلى أكثر من 350 جنيهًا إسترلينيًا.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من خلال مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

المقاعد العادية: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 90 إلى أكثر من 150 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . المقاعد المميزة أو المقاعد الوسطى على جانبي الملعب: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 250 إلى أكثر من 400 جنيه إسترليني.

برينتفورد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى برينتفورد وأرسنال

حقق برينتفورد فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات، وسجّل خلالها تسعة أهداف واستقبل ستة. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 خارج أرضه مع هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته 1-2 أمام ليفربول. وكانت أبرز نتائجه خلال تلك الفترة فوزه 3-0 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل 2-2 مع أستون فيلا.

حقق أرسنال ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع فليتوود تاون في كأس كاراباو، قبل أن يخسر بركلات الترجيح 5-3. وقبل ذلك، تغلب أرسنال على إيفرتون 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعادل 2-2 مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وفاز 1-0 خارج أرضه على نوتنجهام فورست. كما تغلب على ليل 3-0 في مسابقة أوروبية خلال تلك الفترة.

برينتفورد ضد أرسنال: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب جي تك كوميونيتي في فبراير 2026، وانتهت بالتعادل 1-1. وقبل ذلك، فاز أرسنال على برينتفورد 2-0 على أرضه في ديسمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتفوق أرسنال بانتصارين مقابل انتصار واحد لبرينتفورد وتعادلين، ومن بينها فوز أرسنال 3-1 على ملعب جي تك كوميونيتي في يناير 2025.