يستضيف بريست فريق ليون يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب فرانسيس لو بلي في بريست.

تاريخيًا، يتفوق أولمبيك ليون في هذه المواجهة بالدوري الفرنسي، إذ حقق 7 انتصارات في 20 لقاءً، مقابل 3 انتصارات لستاد بريستوا 29، فيما انتهت 10 مباريات بالتعادل. وفي آخر لقاء بينهما بالدوري، يوم 18 يناير 2026، انتزع أولمبيك ليون فوزًا صعبًا على أرضه بنتيجة 2-1، رغم ضغط ستاد بريستوا 29 في الدقائق الأخيرة.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بريست وليون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بريست وليون في الدوري الفرنسي؟

تبدأ مباراة بريست وليون على ملعب فرانسيس لو بلي في بريست، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 10 8 نوفمبر 2026 - 11:15 Stade Francis le Ble

كيف تشتري تذاكر مباراة بريست وليون في الدوري الفرنسي؟

للحصول على تذاكر مباراة بريست وليون المقبلة في الدوري الفرنسي على ملعب فرانسيس لو بلي، تتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية للشراء:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: الطريقة الأكثر مباشرة لشراء التذاكر بسعرها الأصلي هي منصة التذاكر الرسمية لستاد بريستوا 29 على موقعه الإلكتروني، حيث تُطرح تذاكر المباريات التي يخوضها على أرضه بحسب توفرها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع مباشرةً.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بريست وليون في الدوري الفرنسي؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة بريست وليون في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العادية ومقاعد الزوايا أو المدرجات العلوية تتراوح أسعارها بين نحو €20 و€45 .

تتراوح أسعارها بين نحو . تتراوح أسعار المقاعد الجانبية المميزة أو مقاعد المدرج الرئيسي عادةً بين €50 و€85 .

عادةً بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة قد تتراوح أسعارها بين €120 وأكثر من €250، بحسب المرافق المتاحة في صالة الضيافة المشمولة بالباقة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد الأقل سعرًا أو مقاعد المدرجات العلوية تبدأ أسعارها عمومًا من نحو €20 إلى €40 ، بحسب توفر التذاكر عمومًا.

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو ، بحسب توفر التذاكر عمومًا. المقاعد العادية على جانبي الملعب تتفاوت أسعارها بدرجة كبيرة، من €50 إلى أكثر من €120 .

تتفاوت أسعارها بدرجة كبيرة، من . قد تتجاوز أسعار المقاعد المرغوبة في المدرجات السفلية أو المقاعد ذات الإطلالة المميزة نطاق €140 إلى أكثر من €200، بحسب المعروض في السوق وشعبية الفريق المنافس.

بريست ضد ليون في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بريست وليون

يدخل بريست هذه المباراة بعد نتائج متباينة مؤخرًا، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 2-2 مع مونزا في لقاء ودي للأندية، بعد خسارتين متتاليتين في الدوري الفرنسي أمام أوكسير وباريس سان جيرمان. وجاء فوزه خلال تلك المباريات الخمس خارج أرضه على لوهافر بنتيجة 2-1. وسجل بريست سبعة أهداف واستقبل مثلها في تلك المباريات، ما يعكس قدرته على صناعة الفرص، لكنه عانى للحفاظ على ثبات مستواه دفاعيًا.

أما نتائج ليون الأخيرة فتروي قصة مختلفة تمامًا. فقد حقق فريق فونسيكا ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا، ولم يتلقَّ أي هزيمة في آخر خمس مباريات، وكانت آخر نتائجه فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-0 على رين في الدوري الفرنسي. كما تغلب على أندرلخت 2-1 في الدوري الأوروبي، وحقق الفوز على أوكسير 3-1 في الدوري. وسجل ليون عشرة أهداف واستقبل هدفين فقط خلال تلك الفترة، وهي حصيلة تبرز سبب وجوده قرب صدارة الترتيب.

بريست ضد ليون: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الفرنسي يوم 18 يناير 2026، حين فاز ليون على أرضه 2-1. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق ليون ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لبريست، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وشهدت تلك المباريات الخمس تسجيل 17 هدفًا إجمالًا، ويعني تفوق ليون في هذه المواجهة أنه يدخل مباراة الأحد بسجل تاريخي أقوى.