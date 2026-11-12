يستضيف بريستول سيتي نظيره سوانزي سيتي يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب أشتون جيت في بريستول.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري، في فبراير 2026، حقق سوانزي سيتي فوزًا صعبًا على بريستول سيتي بنتيجة 1-0. وقبل تلك المباراة، قدم بريستول سيتي أداءً قويًا على ملعب أشتون جيت في نوفمبر 2025، وتغلب على سوانزي سيتي بنتيجة 2-0.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بريستول سيتي وسوانزي سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بريستول سيتي وسوانزي سيتي في التشامبيونشيب؟

تقام مباراة بريستول سيتي وسوانزي سيتي على ملعب أشتون جيت في بريستول يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 19 5 ديسمبر 2026 - 07:30 أشتون غيت

كيف تشتري تذاكر مباراة بريستول سيتي وسوانزي سيتي في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة بريستول سيتي وسوانزي سيتي في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر عبر القنوات الرسمية للناديين: يمكنك شراء تذاكر مقاعد أصحاب الأرض مباشرة من بوابة التذاكر الرسمية لنادي بريستول سيتي، أو تذاكر مشجعي الفريق الضيف عبر نادي سوانزي سيتي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بريستول سيتي وسوانزي سيتي في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا للأسعار التقديرية لتذاكر مباراة بريستول سيتي وسوانزي سيتي في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر البالغين العادية: تتراوح عادةً بين 25 و40 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح عادةً بين . التذاكر المخفضة: تبدأ من نحو 15 إلى 25 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ من نحو . باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ عمومًا من 75 جنيهًا إسترلينيًا وتصل إلى أكثر من 150 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرج خلف المرمى: تبدأ الأسعار من نحو 104 جنيهات إسترلينية .

تبدأ الأسعار من نحو . القسم السفلي من المدرج الجانبي: تبدأ الأسعار من نحو 117 إلى 520 جنيهًا إسترلينيًا.

بريستول سيتي ضد سوانزي سيتي في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بريستول سيتي وسوانزي سيتي

حقق بريستول سيتي فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب. وكانت آخر نتائجه الخسارة على أرضه أمام وولفرهامبتون واندررز بنتيجة 1-2، بعد فوزه قبل ذلك على بولتون واندررز بنتيجة 3-2. وتعادل بريستول سيتي أيضًا مع ستوك سيتي بنتيجة 0-0، وخسر أمام شيفيلد يونايتد وبلاكبيرن روفرز بنتيجة 0-1 في كلتا المباراتين خلال هذه السلسلة. وفي المباريات الخمس، سجل بريستول سيتي ثلاثة أهداف واستقبل خمسة.

أسفرت آخر خمس مباريات لسوانزي سيتي في التشامبيونشيب عن فوزين وثلاث هزائم. وكانت آخر نتائجه الخسارة أمام بورتسموث بنتيجة 3-1، بعد فوز كبير على بلاكبيرن روفرز بنتيجة 4-0. وتلقى سوانزي سيتي أيضًا هزيمة ثقيلة أمام كوينز بارك رينجرز بنتيجة 5-0، وخسر أمام وست هام يونايتد بنتيجة 0-1، بينما تغلب على ميلوول بنتيجة 1-0 في وقت سابق من هذه السلسلة. وسجل سوانزي تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل عشرة.

بريستول سيتي ضد سوانزي سيتي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، عندما تغلب سوانزي سيتي على بريستول سيتي بنتيجة 1-0 على أرضه في التشامبيونشيب. وفي آخر خمس مباريات رسمية بين الناديين، فاز بريستول سيتي مرتين، وفاز سوانزي سيتي مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وتشهد المواجهات المباشرة بينهما تنافسًا متكافئًا، إذ لم يتمكن أي منهما من فرض تفوق واضح في المواسم الأخيرة.