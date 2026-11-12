يستضيف برشلونة فريق سيلتا فيجو يوم الأحد 6 ديسمبر 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو في برشلونة.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري، في أبريل 2026، حقق برشلونة فوزًا ضيقًا بنتيجة 1-0 على ملعب سبوتيفاي كامب نو. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في جميع المسابقات، يتفوق برشلونة بثلاثة انتصارات وتعادل واحد، مقابل فوز وحيد لسيلتا فيجو.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة برشلونة وسيلتا فيجو على ملعب سبوتيفاي كامب نو في برشلونة يوم الأحد 6 ديسمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 15 6 ديسمبر 2026 - 09:00 كامب نو

كيف تشتري تذاكر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: يمكنك شراء تذاكر مدرجات الفريق المضيف مباشرة عبر الموقع الرسمي لبرشلونة أو مكتب التذاكر التابع له، أو عبر القنوات الرسمية لسيلتا فيجو إذا كنت تبحث عن تذاكر المدرج المخصص للفريق الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الفئة الثالثة (خلف المرمى): نحو 195 يورو للمستويات العادية من المدرجات.

نحو للمستويات العادية من المدرجات. الفئة الثانية (الزوايا والمناطق الجانبية القريبة منها): نحو 200 يورو في المستويين الأول والثاني.

نحو في المستويين الأول والثاني. الفئة الأولى (المقاعد الوسطى والمقاعد العادية المميزة): نحو 240 يورو للمقاعد ذات الإطلالة المميزة على الملعب.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع عبر القنوات الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر الفئة الأقل سعرًا ومدرجات خلف المرمى: تبدأ من نحو 130 إلى 150 يورو .

تبدأ من نحو . مقاعد الزوايا والفئة متوسطة السعر: تتراوح عادة بين 170 و250 يورو .

تتراوح عادة بين . متوسط الأسعار المعتاد في السوق: يتراوح بانتظام بين 290 و400 يورو أو أكثر.

برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى برشلونة وسيلتا فيجو

فاز برشلونة بثلاث من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، وخسر مرتين. وكانت آخر مبارياته الفوز 3-0 على أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا، بينما يُعد فوزه 6-1 على ديبورتيفو ألافيس أكبر انتصاراته المحلية خلال هذه الفترة. وسجل 17 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف في هذه المباريات الخمس، ما يعكس نهجه الهجومي الذي تركه مكشوفًا في بعض الأحيان. وكانت خسارته 2-1 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني و4-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا العثرتين الوحيدتين في فترة شهدت نتائج جيدة بخلاف ذلك.

فاز سيلتا فيجو بمباراتين وتعادل في واحدة وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات خاضها. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 3-0 أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، بعد هزيمة 1-2 أمام يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي. ويمنحه الفوز 1-2 على سلتيك في الدوري الأوروبي و2-1 على ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني بعض التفاؤل، لكن نتائجه في الدوري تراجعت في الأسابيع الأخيرة. وبين هاتين المباراتين، تعادل 0-0 مع ريال بيتيس، محافظًا على نظافة شباكه للمرة الوحيدة خلال هذه المباريات الخمس.

برشلونة ضد سيلتا فيجو: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في أبريل 2026، حين فاز برشلونة 1-0 على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الدوري الإسباني. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق برشلونة ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا، مقابل فوز واحد لسيلتا فيجو. وسجل برشلونة 13 هدفًا في هذه المباريات الخمس، مقابل ثمانية لسيلتا فيجو، ولم يحقق الفريق الضيف أي فوز على ملعب كامب نو ضمن هذه المباريات.