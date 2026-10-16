يستضيف برشلونة ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو في برشلونة.

يتفوق برشلونة بوضوح على ديبورتيفو ألافيس في سجل المواجهات التاريخية بينهما في الدوري الإسباني، إذ فاز بغالبية لقاءاتهما على مدار عقود من المنافسة المحلية. وفي آخر مباراة جمعتهما في الدوري، في مايو 2026، حقق ديبورتيفو ألافيس فوزًا ضيقًا بنتيجة 1-0 على برشلونة في ملعب مينديزوروتزا.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس على ملعب سبوتيفاي كامب نو في برشلونة يوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 11 31 أكتوبر 2026 - 16:00 كامب نو

كيف تشتري تذاكر مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات شراء التذاكر للمباراة المقبلة بين برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للنادي

الموقع الرسمي للنادي: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لشراء التذاكر الرسمية هي عبر القناة الرسمية لنادي برشلونة. وتُتاح تذاكر المباريات التي تُقام على ملعب سبوتيفاي كامب نو عادةً لأعضاء النادي أولًا، ثم تُطرح للجمهور على الموقع.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع، مثل StubHub . وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر المباراة المقبلة بين برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، وفقًا للقنوات الرسمية للنادي وسوق إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للنادي

الفئة الثالثة (المدرجات خلف المرميين): يتراوح السعر الأصلي تقريبًا بين 69,00 يورو و90,00 يورو ، فيما تبدأ أسعار الباقات لدى الوكالات المعتمدة عادةً من نحو 150,00 إلى 186,00 يورو .

الفئة الثانية (المدرجات الجانبية والزوايا): يتراوح السعر الأصلي تقريبًا بين 74,00 يورو و95,00 يورو ، فيما تتراوح أسعار باقات الوكالات عادةً بين 155,00 و180,00 يورو .

الفئة الأولى (المدرجات الوسطى والرئيسية): يتراوح السعر الأصلي بين 139,00 و199,00 يورو ، فيما تتراوح أسعار باقات الشركاء الرسميين بين 195,00 و215,00 يورو .

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، فإن منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub، تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات العلوية وخلف المرميين: تبدأ أسعار التذاكر من نحو 95,00 إلى 140,00 يورو ، بحسب الطلب والموقع الدقيق للقسم في المدرجات.

المقاعد في الزوايا والمدرجات الجانبية: تتراوح الأسعار عادةً بين 160,00 و350,00 يورو للمقاعد المعتادة في المستوى الأوسط وعلى جانبي الملعب.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار خيارات المقاعد المميزة لكبار الشخصيات عادةً من نحو 630,00 يورو .

برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى برشلونة وديبورتيفو ألافيس

يدخل برشلونة المباراة بمستوى رائع، بعدما فاز في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. وانتهت آخر مبارياته في الدوري بفوزه 1-3 على أرض إشبيلية، كما سجل سبعة أهداف في شباك راسينج سانتاندير وخمسة في شباك فالنسيا خلال تلك السلسلة. وسجل برشلونة 20 هدفًا في المباريات الخمس، مقابل ثمانية أهداف استقبلتها شباكه، ويعزز فوزه 5-1 على فينورد في المنافسات الأوروبية صورة فريق يتألق على جميع الأصعدة.

أما ألافيس، فتباينت نتائجه مؤخرًا، إذ حقق فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 0-0 مع أتلتيك بلباو، كما خسر 0-1 أمام فالنسيا. لكنه سبق أن فاز 5-2 على أوساسونا و1-0 على فياريال في وقت سابق من تلك السلسلة، ما يُظهر قدرته على تحقيق النتائج.

برشلونة وديبورتيفو ألافيس: سجل المواجهات الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز ألافيس 1-0 على أرضه في مايو 2026، في نتيجة خالفت الاتجاه العام لمواجهاتهما. وفي آخر خمس مباريات بينهما، فاز برشلونة ثلاث مرات، مقابل فوز واحد لألافيس، كما انتهت مباراة أخرى لصالح برشلونة. وكان برشلونة الطرف المتفوق إجمالًا، بما في ذلك فوزه 3-1 على أرضه في نوفمبر 2025، وانتصاره 3-0 على أرض ألافيس في أكتوبر 2024.