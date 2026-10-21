يملك برشلونة سجلًا تاريخيًا متفوقًا بفارق كبير على ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، إذ فاز بأغلبية مواجهاتهما على مدى عقود من المنافسات المحلية.

وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري، في مايو 2026، حقق ديبورتيفو ألافيس فوزًا ضئيلًا بنتيجة 1-0 على برشلونة في ملعب مينديزوروتزا.

متى تبدأ مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

تبدأ مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس على ملعب سبوتيفاي كامب نو في برشلونة يوم الأحد، 1 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 11 31 أكتوبر 2026 - 16:00 كامب نو

كيف تشتري تذاكر مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات شراء التذاكر للمباراة المقبلة في الدوري الإسباني بين برشلونة وديبورتيفو ألافيس:

1. القنوات الرسمية للنادي

الموقع الرسمي للنادي: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لشراء التذاكر الرسمية هي عبر القناة الرسمية لبرشلونة. وتُطرح تذاكر المباريات المقامة على ملعب سبوتيفاي كامب نو عادةً لأعضاء النادي أولًا، ثم تُتاح للجمهور عبر الموقع.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس المقبلة في الدوري الإسباني، مقسّمة بين القنوات الرسمية للنادي وسوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للنادي

الفئة الثالثة (المدرجات خلف المرميين): يتراوح السعر الأصلي تقريبًا بين 69.00 و90.00 يورو ، بينما تبدأ أسعار الباقات لدى الوكالات المعتمدة عادةً من نحو 150.00 إلى 186.00 يورو .

الفئة الثانية (المناطق الجانبية والزوايا): يتراوح السعر الأصلي تقريبًا بين 74.00 و95.00 يورو ، بينما تتراوح أسعار العروض المجمّعة لدى الوكالات عمومًا بين 155.00 و180.00 يورو .

الفئة الأولى (المدرجات الوسطى والمدرج الرئيسي): يتراوح السعر الأصلي بين 139.00 و199.00 يورو ، بينما تتراوح أسعار باقات الشركاء الرسميين بين 195.00 و215.00 يورو .

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستوب هاب، تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرج العلوي والمناطق خلف المرميين: تبدأ أسعار التذاكر من نحو 95.00 إلى 140.00 يورو ، بحسب الطلب والموقع الدقيق للقطاع.

المقاعد في الزوايا والمناطق الجانبية: تتراوح الأسعار عادةً بين 160.00 و350.00 يورو للمقاعد المعتادة في المدرجات الوسطى وعلى جانبي الملعب.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار خيارات المقاعد المميزة لكبار الشخصيات عمومًا من نحو 630.00 يورو .

برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى برشلونة وديبورتيفو ألافيس

يدخل برشلونة المباراة في حالة رائعة، بعدما فاز بمبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. وانتهت آخر مبارياته في الدوري بالفوز على إشبيلية خارج أرضه بنتيجة 1-3، كما سجل سبعة أهداف في شباك راسينغ سانتاندير وخمسة في شباك فالنسيا خلال هذه السلسلة. وسجل برشلونة 20 هدفًا في تلك المباريات الخمس، مقابل ثمانية أهداف استقبلتها شباكه فقط، فيما يعزز فوزه 5-1 على فينورد في المنافسات الأوروبية صورة فريق يتألق على جميع الجبهات.

أما ألافيس، فتباينت نتائجه مؤخرًا، إذ فاز مرتين وتعادل مرة وخسر مرتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 مع أتلتيك بيلباو، كما خسر 0-1 أمام فالنسيا. لكنه حقق قبل ذلك خلال هذه السلسلة فوزًا 5-2 على أوساسونا وآخر 1-0 على فياريال، ما يُظهر قدرته على تحقيق نتائج إيجابية.

برشلونة وديبورتيفو ألافيس: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز ألافيس 1-0 على أرضه في مايو 2026، وهي نتيجة خالفت الاتجاه العام لمواجهاتهما. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز برشلونة ثلاث مرات، مقابل انتصار واحد لألافيس، بينما آلت مباراة أخرى أيضًا إلى برشلونة. وكان برشلونة الطرف المتفوق عمومًا، ومن نتائجه فوز 3-1 على أرضه في نوفمبر 2025، وانتصار 3-0 على ملعب ألافيس في أكتوبر 2024.