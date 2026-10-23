يدخل برشلونة المباراة بعد سلسلة من النتائج القوية، حقق خلالها انتصارات في الدوري الإسباني والمنافسات الأوروبية، فيما أظهر أستون فيلا بدوره مستوى تنافسيًا جيدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا.

وتحظى المباراة بترقب كبير، مع بحث الجماهير عن أسعار التذاكر وتوافرها ومعلومات اللقاء مع تقدم مرحلة الدوري.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة برشلونة وأستون فيلا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة برشلونة وأستون فيلا على ملعب سبوتيفاي كامب نو في برشلونة، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 15:00 كامب نو

كيف تشتري تذاكر مباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة برشلونة وأستون فيلا المقبلة في دوري أبطال أوروبا، أمامك بضعة خيارات رئيسية بحسب تفضيلاتك وتوافر التذاكر:

القنوات الرسمية للنادي: يمكنك شراء التذاكر مباشرة من الموقع الرسمي لبرشلونة، وهي الطريقة الأكثر موثوقية للحصول عليها بسعرها الأصلي، سواء كنت عضوًا في النادي أو تشتريها ضمن المبيعات المخصصة لعامة الجمهور.

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما تتوافر تذاكر الدخول العادية على منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة برشلونة وأستون فيلا المقبلة في دوري أبطال أوروبا بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للنادي أو من سوق إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر العادية للجماهير الضيفة أو عامة الجمهور: تُطرح الحصص الرسمية، مثل التذاكر المذكورة في تفاصيل تذاكر أستون فيلا للمباريات خارج أرضه، بسعر يقارب 50 يورو عادةً للمشجعين البالغين.

عامة الجمهور وأعضاء النادي: تبدأ أسعار التذاكر الأصلية عبر الموقع الرسمي لبرشلونة عمومًا من 70 إلى 90 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو الفئات الأقل طلبًا، وترتفع بحسب فئة المقعد المحددة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات السفلية والمقاعد خلف المرمى: تبدأ الأسعار من نحو 190 إلى 200 يورو للمقاعد الأساسية في المدرجات العلوية أو خلف المرمى.

المقاعد الجانبية: تتراوح أسعار التذاكر متوسطة الفئة على الجانبين أو عند الزوايا عمومًا بين 350 و500 يورو .

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار التذاكر التي تشمل دخول صالات الضيافة المميزة وخدمات كبار الشخصيات من نحو 340 إلى 400 يورو ، وقد ترتفع كثيرًا بحسب فئة المقعد المحددة.

برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى برشلونة وأستون فيلا

فاز برشلونة في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، مسجلًا 21 هدفًا ومستقبلًا عشرة أهداف خلال تلك الفترة. وكانت آخر نتائجه الفوز خارج أرضه على إشبيلية بنتيجة 1-3، كما سجل سبعة أهداف في فوزه على راسينج سانتاندير بنتيجة 7-2. ويُظهر فوزه على فينورد بنتيجة 5-1 في دوري أبطال أوروبا، وعلى فالنسيا بنتيجة 5-0، ثبات إنتاجه الهجومي في مختلف المسابقات.

حقق أستون فيلا ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته الفوز خارج أرضه على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما فاز خارج أرضه على كلوب بروج بنتيجة 2-3 في دوري أبطال أوروبا. وكانت الخسارة أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 1-2 هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة، التي سجل فيها فيلا عشرة أهداف واستقبل تسعة في المباريات الخمس.

برشلونة وأستون فيلا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لم تُقدَّم بيانات عن المواجهات المباشرة بين برشلونة وأستون فيلا لهذه المباراة. وستُضاف معلومات تاريخية أخرى عند توافرها.