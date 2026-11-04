يستضيف برايتون آند هوف ألبيون فريق برينتفورد يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي في برايتون.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، في فبراير 2026، حقق برايتون فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-0 على ملعب جي تك كوميونيتي، بفضل هدفي دييجو جوميز وداني ويلبيك. وقبل تلك المباراة، فاز برينتفورد على برايتون 4-2 على أرضه في أبريل 2025.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون وبرينتفورد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة برايتون آند هوف ألبيون وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة برايتون آند هوف ألبيون وبرينتفورد يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي في برايتون.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 8 نوفمبر 2026 - 09:00 فالمر

كيف تشتري تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر المباراة المقبلة بين برايتون آند هوف ألبيون وبرينتفورد، تتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية بحسب حالة عضويتك وتفضيلاتك:

1. قنوات النادي الرسمية

منصة التذاكر الرسمية للنادي: الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية لشراء التذاكر بسعرها الأصلي هي عبر بوابة التذاكر الرسمية لبرايتون آند هوف ألبيون. لكن يُرجى الانتباه إلى أن الشراء المباشر للتذاكر يتطلب عادةً عضوية النادي، وأن تذاكر المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا تنفد سريعًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر المباراة المقبلة بين برايتون آند هوف ألبيون وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز اختلافًا كبيرًا بحسب شرائها عبر قنوات النادي الرسمية أو منصات إعادة بيع التذاكر.

1. قنوات النادي الرسمية

الدخول العام (السعر الأصلي لتذكرة البالغين): تتراوح أسعار تذاكر المباريات العادية عادةً بين 30 و95 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب مستوى المقاعد وفئة المباراة إلى حد كبير.

تتراوح أسعار تذاكر المباريات العادية عادةً بين ، بحسب مستوى المقاعد وفئة المباراة إلى حد كبير. باقات الضيافة: تبدأ أسعار تجارب كبار الشخصيات الرسمية في يوم المباراة على ملعب أمريكان إكسبريس من نحو 250 إلى أكثر من 500 جنيه إسترليني للشخص الواحد، وتشمل دخول صالة الضيافة وتناول الطعام قبل المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب تذاكر بأسعار تستند إلى طلب السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 120 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المدرج العلوي أو خلف المرميين.

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو للمقاعد في المدرج العلوي أو خلف المرميين. المقاعد على جانبي الملعب والمقاعد المميزة: تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية الأفضل في المدرج السفلي على جانبي الملعب عادةً بين 150 وأكثر من 350 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية الأفضل في المدرج السفلي على جانبي الملعب عادةً بين . إعادة بيع باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتجاوز أسعار باقات الضيافة الراقية أو الباقات التنفيذية المميزة في كثير من الأحيان 1,000 جنيه إسترليني، بحسب ما تتضمنه كل باقة.

برايتون آند هوف ألبيون ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى برايتون آند هوف ألبيون وبرينتفورد

حقق برايتون ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 3-0 على آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي نتيجة أكدت جودته الهجومية هذا الموسم. وخلال تلك الفترة، فاز أيضًا على كوفنتري سيتي 5-0 خارج أرضه وتغلب على مانشستر يونايتد 3-2 في كأس كاراباو. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام تشيلسي بنتيجة 4-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز أواخر أغسطس. وسجل برايتون 14 هدفًا واستقبل ستة أهداف خلال المباريات الخمس، ما يعكس قدرته على صناعة الفرص بغزارة، رغم ظهور بعض الثغرات في دفاعه.

حقق برينتفورد انتصارًا واحدًا وثلاثة تعادلات ولم يتلقَّ أي هزيمة في آخر خمس مباريات له، محافظًا على سجله خاليًا من الخسارة رغم تعادله ثلاث مرات. وكان أداؤه الأكثر إقناعًا في الفوز 3-0 على تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز في سبتمبر. كما تعادل 2-2 مع بورنموث، وانتهت مباراتاه أمام سندرلاند وليدز يونايتد بالتعادل 1-1. وسجل برينتفورد ثمانية أهداف واستقبل خمسة خلال المباريات الخمس، ما يُظهر قدرته على تهديد منافسيه، لكنه وجد صعوبة أكبر في الحفاظ على ثبات مستواه.

برايتون آند هوف ألبيون ضد برينتفورد: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في فبراير 2026، حين استضاف برينتفورد فريق برايتون على ملعب جي تك كوميونيتي وخسر 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، فاز برايتون 2-1 على ملعب أميكس في نوفمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة واردة في البيانات، يتفوق برايتون بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لبرينتفورد، إلى جانب تعادل واحد. وشهدت مواجهاتهما تسجيل أهداف بوتيرة مرتفعة نسبيًا، لكن نتائج برايتون الأخيرة أمام برينتفورد تمنح فريق هورزلر أفضلية نفسية قبل مباراة الأحد.