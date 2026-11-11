يستضيف باير ليفركوزن بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب باي أرينا في ليفركوزن.

اتسمت المواجهات المباشرة الأخيرة بين الفريقين بالتكافؤ، ومنها تعادلان متتاليان بنتيجة 1-1 خلال موسم 2025-2026 من الدوري الألماني. وقبل هذين التعادلين، كانت نتائج ليفركوزن أفضل في هذه المواجهة، إذ حقق انتصارات شهدت أهدافًا كثيرة، منها الفوز 3-1 على ملعب بوروسيا بارك في يناير 2025.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني؟

تبدأ مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب باي أرينا في ليفركوزن يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 12 5 ديسمبر 2026 - 09:30 باي أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني؟

إليكم خيارات شراء تذاكر مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنكم شراء التذاكر مباشرة عبر منصات بيع التذاكر الرسمية لباير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ، وهي الوسيلة الأساسية والأكثر موثوقية للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المتاحة عبر القنوات الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني؟

إليكم الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر أماكن الوقوف والمشجعين: تتراوح أسعارها بين 15 و20 يورو.

تتراوح أسعارها بين المقاعد العادية في المدرجات العلوية والزوايا: تتراوح أسعارها عمومًا بين 40 و50 يورو.

تتراوح أسعارها عمومًا بين المقاعد المميزة في وسط المدرجين الجانبيين: تتراوح أسعارها عادةً بين 70 و80 يورو.

تتراوح أسعارها عادةً بين باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ أسعارها من نحو 250 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع التابعة للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر المدرجات العلوية والدخول العام: تبدأ أسعارها عادةً من نحو 35 إلى 55 يورو .

تبدأ أسعارها عادةً من نحو . إعادة بيع تذاكر مقاعد المدرجات المتوسطة: تتراوح أسعارها عادةً بين 90 و130 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . إعادة بيع باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعارها من 220 إلى أكثر من 350 يورو.

باير ليفركوزن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ

حقق ليفركوزن فوزين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 0-1 أمام مارسيليا في الدوري الأوروبي، بعد هزيمته 2-4 أمام شتوتجارت في الدوري الألماني. وكانت أفضل نتائجه خلال هذه الفترة الفوز 5-2 على نورنبرج في كأس ألمانيا. وسجل ليفركوزن عشرة أهداف واستقبل سبعة في هذه المباريات الخمس، التي شهدت أيضًا خسارته 0-3 أمام هوفنهايم.

فاز مونشنجلادباخ بمباراتين وتعادل في واحدة وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له. وكانت مباراته الأخيرة الخسارة 3-1 أمام هامبورج. كما تعادل 0-0 مع بادربورن وفاز 3-2 على شتوتجارت خارج أرضه. وسجل فريق بليسين ثمانية أهداف واستقبل سبعة خلال هذه المباريات الخمس، وكانت الخسارتان أمام هوفنهايم وهامبورج أسوأ نتائجه.

باير ليفركوزن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت المواجهة الأخيرة بين الناديين بالتعادل 1-1، وأُقيمت في مونشنجلادباخ في فبراير 2026 ضمن الدوري الألماني. وانتهت المواجهة التي سبقتها، وكانت أيضًا في الدوري الألماني، بالتعادل 1-1 على ملعب باي أرينا في سبتمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ليفركوزن مرتين، وفاز مونشنجلادباخ مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل.