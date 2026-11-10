يستضيف باير ليفركوزن فريق آر بي لايبزيج يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026 على ملعب باي أرينا في ليفركوزن.

التقى الفريقان آخر مرة في الدوري الألماني يوم 20 سبتمبر 2026، حين فاز باير ليفركوزن 2-0 على ملعب باي أرينا. ونجح كلا الناديين في تجاوز الأدوار السابقة من كأس ألمانيا هذا الموسم، ليضربا موعدًا في هذه المواجهة المهمة.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة باير ليفركوزن وآر بي لايبزيج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة باير ليفركوزن وآر بي لايبزيج في كأس ألمانيا؟

تُقام مباراة باير ليفركوزن وآر بي لايبزيج يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026 على ملعب باي أرينا في ليفركوزن.

كأس ألمانيا - 1/8 2 ديسمبر 2026 - 12:00 باي أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة باير ليفركوزن وآر بي لايبزيج في كأس ألمانيا؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة باير ليفركوزن وآر بي لايبزيج في كأس ألمانيا:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنكم الاطلاع على منصتي بيع التذاكر الرسميتين لباير ليفركوزن وآر بي لايبزيج. وعادةً ما يمنح الناديان أولوية الشراء لحاملي التذاكر الموسمية والأعضاء، قبل طرح أي تذاكر متبقية للجمهور العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات كأس ألمانيا المقبلة بعد نفاد الحصص المتاحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باير ليفركوزن وآر بي لايبزيج في كأس ألمانيا؟

إليكم تفصيل أسعار تذاكر مباراة باير ليفركوزن وآر بي لايبزيج في كأس ألمانيا:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر أماكن الوقوف والمشجعين: يبلغ سعرها الرسمي نحو 15 إلى 20 يورو .

يبلغ سعرها الرسمي نحو . المقاعد العادية (الفئتان 3 و4): تتراوح أسعارها عمومًا بين 40 و50 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . المقاعد المميزة (الفئتان 1 و2): تتراوح أسعارها عادةً بين 70 و80 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ أسعارها عادةً من نحو 250 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات السفلية والمشجعون: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 45 إلى 75 يورو .

تبدأ الأسعار عمومًا من نحو . مقاعد الفئة المتوسطة: تتراوح أسعارها عادةً بين 90 و130 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . كبار الشخصيات والضيافة: قد تتراوح أسعارها من 220 إلى أكثر من 350 يورو.

باير ليفركوزن ضد آر بي لايبزيج في كأس ألمانيا: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى باير ليفركوزن وآر بي لايبزيج

حقق باير ليفركوزن ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات خاضها بمختلف المسابقات. وكانت أحدث مبارياته خسارة على أرضه أمام شتوتجارت بنتيجة 2-4 في الدوري الألماني. وقبلها، تغلب ليفركوزن على نورنبيرج 5-2 في كأس ألمانيا، وخسر 0-3 أمام هوفنهايم في الدوري. كما فاز خارج أرضه على أوفي كريت في الدوري الأوروبي، وتغلب على فرايبورج 2-1 في الدوري الألماني. وسجل ليفركوزن 12 هدفًا واستقبل 10 أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

يدخل آر بي لايبزيج المباراة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات وتلقي هزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-0 خارج أرضه على شالكه في الدوري الألماني. وقبلها، فاز لايبزيج على روت فايس إيسن 2-1 في كأس ألمانيا، وتغلب على إلفرسبيرج 4-0 في الدوري. وخسر 1-4 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، و1-6 أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني. وسجل لايبزيج ثمانية أهداف واستقبل 13 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

باير ليفركوزن ضد آر بي لايبزيج: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جمع آخر لقاء بين الفريقين يوم 20 سبتمبر 2026، حين تغلب باير ليفركوزن على آر بي لايبزيج 2-0 على ملعب باي أرينا في الدوري الألماني. وفي آخر خمس مواجهات بين الناديين، فاز ليفركوزن ثلاث مرات ولايبزيج مرة واحدة، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وبلغ إجمالي الأهداف في تلك المباريات الخمس 12 هدفًا لليفركوزن وسبعة للايبزيج.