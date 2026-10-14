يستضيف باير ليفركوزن فريق شتوتجارت يوم السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب باي أرينا في ليفركوزن.

وشهدت آخر مواجهة بينهما في الدوري، في مايو 2026، فوز شتوتجارت بنتيجة 3-1 خارج أرضه على ملعب إم إتش بي أرينا، ما يبرز تفوق الفريق الزائر في المواجهات المباشرة الأخيرة. ويملك الفريقان قدرات هجومية كبيرة ومرونة تكتيكية، ما يجعل هذه المباراة محطة مهمة في المرحلة الممتدة من بداية الموسم المحلي 2026/27 إلى منتصفه.

إليكم من GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة باير ليفركوزن وشتوتجارت، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة باير ليفركوزن وشتوتجارت في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة باير ليفركوزن وشتوتجارت على ملعب باي أرينا في ليفركوزن، يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 8 31 أكتوبر 2026 - 10:30 باي أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة باير ليفركوزن وشتوتجارت في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين باير ليفركوزن وشتوتجارت على ملعب باي أرينا، تتوفر عدة خيارات بحسب ما إذا كنت تفضل القنوات الرسمية للناديين أو منصات إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

يمكنك الاطلاع على الموقعين الرسميين لباير ليفركوزن وشتوتجارت لمعرفة تفاصيل البيع المباشر، والبيع المسبق للأعضاء، ومنصات تبادل التذاكر الرسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع المباشر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باير ليفركوزن وشتوتجارت في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين باير ليفركوزن وشتوتجارت على ملعب باي أرينا بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للناديين أو أسواق إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر مناطق الوقوف والمشجعين: تتراوح عادة بين 20 و30 يورو لمناطق الوقوف العادية.

المقاعد العادية (الفئتان 2 و3): تتراوح أسعارها عمومًا بين 35 و60 يورو بحسب مستوى المدرج وموقع القطاع.

المقاعد المميزة (الفئة 1): تتراوح أسعارها عادة بين 70 و95 يورو للمقاعد ذات الإطلالة المركزية على امتداد جانبي الملعب الطويلين.

باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ أسعار خيارات كبار الشخصيات أو النادي التنفيذي العادية من نحو 250 إلى أكثر من 300 يورو للشخص الواحد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر البيع المباشر للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هابالتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الخيارات الأقل سعرًا أو في المدرجات العلوية: تبدأ أسعار التذاكر الأقل تكلفة على منصات إعادة البيع عمومًا من نحو 40 إلى 45 يورو .

المقاعد متوسطة السعر على جانبي الملعب الطويلين: تتراوح أسعار المقاعد العادية في القطاعات ذات الرؤية الواضحة عادة بين 90 و150 يورو .

المقاعد المميزة أو الفئة 1 الفضية: تتقلب أسعار المقاعد في المدرجات السفلية أو القطاعات المركزية، التي تشهد طلبًا مرتفعًا، بين نحو 150 و310 يورو .

إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعار باقات الضيافة الفاخرة في السوق الثانوية بين 260 وأكثر من 500 يورو بحسب المنصة وما تتضمنه الباقة.

باير ليفركوزن ضد شتوتجارت في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى باير ليفركوزن وشتوتجارت

يدخل ليفركوزن المباراة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وتلقي هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات، سجل خلالها عشرة أهداف واستقبل خمسة. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 2-0 على لايبزيج في الدوري الألماني، كما حقق خلال هذه الفترة انتصارًا بنتيجة 4-0 على يونيون برلين. وكانت الهزيمة بنتيجة 3-2 أمام إلفيرسبيرج العثرة الوحيدة، رغم محافظة ليفركوزن على مردود هجومي ثابت طوال هذه الفترة.

وتُظهر نتائج شتوتجارت في آخر خمس مباريات صورة أكثر تفاوتًا: انتصاران، دون أي تعادل، وهزيمتان، مع تسجيل عشرة أهداف واستقبال تسعة. وكانت آخر نتائجه الخسارة بنتيجة 1-2 أمام هوفنهايم في الدوري الألماني، بعد هزيمة بنتيجة 0-1 أمام بوروسيا دورتموند في الأسبوع السابق. ويبرز فوزه بنتيجة 4-1 على كولن وانتصاره بنتيجة 3-1 على فيكينج إف كي في دوري أبطال أوروبا بوصفهما أبرز نتائجه الإيجابية، لكن الهزيمة الثقيلة بنتيجة 1-5 أمام بايرن ميونخ في وقت سابق من هذه الفترة تكشف التذبذب الذي عانى شتوتجارت في التخلص منه.

باير ليفركوزن ضد شتوتجارت: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الألماني يوم 9 مايو 2026، حين فاز شتوتجارت على أرضه بنتيجة 3-1. وفي آخر خمس مواجهات، فاز شتوتجارت ثلاث مرات وليفركوزن مرة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، وهي المواجهة التي انتهت بنتيجة 2-2 في كأس السوبر في أغسطس 2024. وكان انتصار ليفركوزن الوحيد خلال هذه الفترة بنتيجة 1-0 على أرضه في يناير 2026، لكن شتوتجارت رد بفوز بنتيجة 4-1 على ملعب باي أرينا في الشهر نفسه. وشهدت مواجهات الفريقين أهدافًا غزيرة، فيما تميل نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة بوضوح لمصلحة الفريق الزائر.