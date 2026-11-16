يستضيف بايرن ميونخ فريق سلافيا براغ يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

تمثل هذه المواجهة الأوروبية المرتقبة لقاءً رسمياً نادراً بين بايرن ميونخ وسلافيا براغ، وتطرح تحدياً تكتيكياً جديداً على الساحة القارية. ويحتل العملاق الألماني موقعاً قوياً في مرحلة الدوري الموسعة، بينما يسعى إلى إنهائها ضمن المراكز الثمانية الأولى لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة بايرن ميونخ وسلافيا براغ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بايرن ميونخ وسلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة بايرن ميونخ وسلافيا براغ على ملعب أليانز أرينا في ميونخ يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 6 8 ديسمبر 2026 - 15:00 أليانز أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة بايرن ميونخ وسلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم خيارات الحصول على التذاكر وشرائها لمباراة بايرن ميونخ وسلافيا براغ المرتقبة في دوري أبطال أوروبا:

1. قنوات النادي الرسمية

التذاكر الرسمية للنادي: الطريقة الأكثر مباشرة وموثوقية للحصول على تذاكر معتمدة هي زيارة الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ وبوابة بيع التذاكر التابعة له. وعادةً ما يحظى الأعضاء والمشجعون المسجلون بأولوية شراء التذاكر مباشرة من النادي، وفقاً للتوافر ومراحل طرحها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تماماً عبر قنوات النادي الرسمية، يمكن غالباً العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بايرن ميونخ وسلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة بايرن ميونخ وسلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا:

1. قنوات النادي الرسمية

الفئة الأولى: 100 يورو

100 يورو الفئة الثانية: 80 يورو

80 يورو الفئة الثالثة: 60 يورو

60 يورو الفئة الرابعة: 50 يورو

50 يورو الفئة الخامسة: 19 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هب التذاكر بأسعار تتحدد بحسب الطلب في السوق:

المستوى العلوي أو ما يعادل الفئة الرابعة: تبدأ الأسعار من نحو 130 إلى 140 يورو .

تبدأ الأسعار من نحو . المقاعد ضمن الفئتين الثانية والثالثة: تتراوح الأسعار عموماً بين 165 و210 يورو .

تتراوح الأسعار عموماً بين . مقاعد الفئة الأولى والمقاعد المميزة المعاد بيعها: تُعرض التذاكر غالباً بأسعار تبدأ من 225 يورو وتصل إلى أكثر من 300 يورو.

بايرن ميونخ ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بايرن ميونخ وسلافيا براغ

يدخل بايرن ميونخ هذه المباراة وهو في حالة جيدة، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلاً واحداً في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته الفوز 2-1 على ماينز في الدوري الألماني، وقبلها بقليل فاز 2-0 على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. كما تغلب على فرايبورج 3-1 وسحق ماجدبورج 6-1 في كأس ألمانيا، ولم يفقد نقاطاً إلا بتعادله 2-2 مع بوروسيا دورتموند. وسجل بايرن 15 هدفاً واستقبلت شباكه أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

يصل سلافيا براغ بسجل متباين في الآونة الأخيرة، بعدما فاز في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر نتائجه الفوز 4-1 على أرتيس برنو في مسابقة محلية، لكنه خسر قبل ذلك 2-1 أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا. كما حقق الفوز 5-0 خارج أرضه على يابلونيتس، وفاز 4-0 على إف سي زبرويوفكا برنو في الكأس، وكانت المباراة الأخرى الوحيدة التي فقد فيها نقاطاً تعادله 1-1 مع ملادا بوليسلاف.

بايرن ميونخ ضد سلافيا براغ: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين بايرن ميونخ وسلافيا براغ لهذه المباراة. وستُضاف معلومات تاريخية أخرى عند تأكيد السجلات.