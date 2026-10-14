تُعد مواجهة الكلاسيكر بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند أبرز منافسات كرة القدم الألمانية. وتُقام هذه المباراة المرتقبة على ملعب أليانز أرينا الشهير عالميًا في ميونخ، حيث يتواجه اثنان من أكثر الأندية الأوروبية تتويجًا بالألقاب من أجل التفوق محليًا. ويمكن للجماهير أن تتوقع مستوى عالميًا وندية كبيرة وأجواءً لا تُنسى يوم المباراة.

جول يقدّم لك جميع التفاصيل اللازمة عن موعد المباراة وأسعار التذاكر وكيفية شرائها اليوم.

متى تبدأ مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني؟

الدوري الألماني - الجولة 8 31 أكتوبر 2026 - 13:30 أليانز أرينا

أين يمكنك شراء تذاكر الكلاسيكر؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات بايرن ميونخ على أرضه عبر منصة بيع التذاكر الرسمية للنادي. ويعني ارتفاع عدد أعضاء روابط المشجعين والطلب على التذاكر الموسمية أن التذاكر المخصصة لعامة الجمهور على الموقع الرسمي تنفد فور طرحها تقريبًا.

إذا لم تتمكن من الحصول على تذكرة خلال البيع الأولي، فإن StubHubهو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر الكلاسيكر؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية التي يحددها بايرن ميونخ لمبارياته المعتادة على أرضه في الدوري الألماني من 15 يورو في مناطق الوقوف، وتصل إلى 80 يورو للمقاعد من الفئة الأعلى.

على منصات إعادة البيع مثل StubHub، تبدأ أسعار المقاعد العادية من نحو 120 يورو، وتتغير بحسب موقع المقعد والطلب.

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

فاز بايرن ميونخ بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، وتعادل مرة واحدة فقط أمام شالكه 04 في الدوري الألماني. وانتهت مباراته الأخيرة بالفوز 7-0 على يونيون برلين، كما حقق خلال تلك الفترة فوزًا بنتيجة 5-0 على بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا. وسجل بايرن 13 هدفًا في تلك المباريات الخمس، ولم تستقبل شباكه أي هدف في آخر مباراتين.

يعيش بوروسيا دورتموند فترة مثالية، إذ فاز بمبارياته الخمس الأخيرة جميعها دون هزيمة. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 خارج أرضه على شتوتجارت، كما تغلب على فياريال 3-2 في دوري أبطال أوروبا خلال تلك الفترة. وسجل دورتموند 14 هدفًا في المباريات الخمس، بينما استقبلت شباكه خمسة أهداف فقط.

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس السوبر يوم 22 أغسطس 2026، حين فاز بايرن ميونخ 2-1 على بوروسيا دورتموند. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز بايرن ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد لدورتموند. وسجل بايرن عشرة أهداف في تلك المواجهات الخمس، مقابل سبعة أهداف لدورتموند.



