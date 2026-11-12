يستضيف بايرن ميونخ فريق بادربورن يوم الجمعة 4 ديسمبر 2026 على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

في آخر مواجهة بينهما، التي أُقيمت في فبراير 2020 على ملعب أليانز أرينا، انتزع بايرن فوزًا شاقًا بنتيجة 3-2 في مباراة كانت متقاربة على نحو مفاجئ. وعلى مر المواجهات بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى، وجد بادربورن صعوبة بالغة في إيقاف هجوم بايرن، إذ استقبل أكثر من هدف في كل مباراة، بينما لا يزال يبحث عن أول نقطة له أمام النادي في مباراة رسمية.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة بايرن ميونخ وبادربورن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بايرن ميونخ وبادربورن في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وبادربورن على ملعب أليانز أرينا في ميونخ يوم الجمعة 4 ديسمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 12 4 ديسمبر 2026 - 14:30 أليانز أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة بايرن ميونخ وبادربورن في الدوري الألماني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة بايرن ميونخ وبادربورن في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لبايرن ميونخ ومتجر التذاكر: الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية هي الشراء مباشرةً عبر البوابة الرسمية للنادي.

الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية هي الشراء مباشرةً عبر البوابة الرسمية للنادي. بوابة التذاكر الرسمية لبادربورن 07: بالنسبة للجماهير المسافرة لتشجيع الفريق الضيف، تُطرح التذاكر المخصصة لها عادةً مباشرةً عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية لنادي بادربورن.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بايرن ميونخ وبادربورن في الدوري الألماني؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة بايرن ميونخ وبادربورن في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

أماكن الوقوف / الفئة الخامسة: من 15 إلى 40 يورو.

من 15 إلى 40 يورو. الفئات من الأولى إلى الرابعة: من 50 إلى 80 يورو.

من 50 إلى 80 يورو. كبار الشخصيات والضيافة: من 250 إلى 600 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الدخول العام / المدرجات العلوية: من 70 إلى 150 يورو.

من 70 إلى 150 يورو. المدرجات السفلية / المقاعد الجانبية: من 160 إلى 350 يورو فأكثر.

من 160 إلى 350 يورو فأكثر. إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والفئات المميزة: من 400 إلى 800 يورو فأكثر.

بايرن ميونخ ضد بادربورن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بايرن ميونخ وبادربورن

يدخل بايرن ميونخ هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين دون أي هزيمة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 2-0 على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على فرايبورج بنتيجة 3-1 في الدوري الألماني خلال تلك الفترة. وسجل بايرن 15 هدفًا واستقبل سبعة في المباريات الخمس. وكانت النتيجتان الوحيدتان اللتان لم يفز فيهما التعادل 2-2 مع بوروسيا دورتموند في الدوري، والتعادل بالنتيجة نفسها مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا.

حقق بادربورن فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه التعادل 0-0 مع بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني، كما تغلب على هامبورج 1-0 في الدوري خلال تلك الفترة. وخرج من كأس ألمانيا بعد خسارته 1-0 أمام شتوتجارت. وسجل بادربورن ثلاثة أهداف واستقبل ثلاثة في تلك المباريات الخمس.

بايرن ميونخ ضد بادربورن: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في فبراير 2020، حين فاز بايرن ميونخ على أرضه بنتيجة 3-2 في الدوري الألماني. وفاز بايرن في آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما جميعها، مسجلًا 22 هدفًا ومستقبلًا أربعة فقط. ولم يحصد بادربورن أي نقطة أمام الفريق البافاري في أي من تلك المواجهات.