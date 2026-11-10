يستضيف بايرن ميونخ هيرتا برلين يوم الثلاثاء، 1 ديسمبر 2026، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

أُقيمت أحدث مواجهاتهما الرسمية في دوري الدرجة الأولى خلال موسم 2022–23، وفاز فيها بايرن 2-0 في ميونخ. وبما أن هيرتا برلين يلعب حاليًا في دوري الدرجة الثانية الألماني، أصبحت المواجهات الرسمية بين الناديين نادرة في السنوات الأخيرة.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في كأس ألمانيا؟

تُقام مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين على ملعب أليانز أرينا في ميونخ يوم الثلاثاء، 1 ديسمبر 2026.

كأس ألمانيا - 1/8 1 ديسمبر 2026 - 14:45 أليانز أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في كأس ألمانيا؟

لشراء تذاكر مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين المقبلة في كأس ألمانيا، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: اطلع على الموقع الرسمي لبايرن ميونخ وبوابة بيع التذاكر التابعة له لشراء تذاكر الدخول العام المعتادة، أو لمعرفة فترات أولوية الشراء الحصرية للأعضاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات كأس ألمانيا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المخصصة للبيع الأولي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في كأس ألمانيا؟

فيما يلي خيارات أسعار تذاكر مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين المقبلة في كأس ألمانيا:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام: تتراوح الأسعار عادةً بين نحو 15 و80 يورو بحسب فئة المقاعد، مثل مناطق الوقوف مقارنةً بمقاعد المدرجات السفلية أو العلوية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من خلال مبيعات النادي الأولية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

مقعد عادي: تبدأ الأسعار من نحو 50 إلى 100 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية، وترتفع كثيرًا للمقاعد المركزية المميزة أو المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا.

بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين في كأس ألمانيا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بايرن ميونخ وهيرتا برلين

حقق بايرن ميونخ ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، وسجل 19 هدفًا واستقبل سبعة. وكانت نتيجته الأخيرة التعادل 2-2 مع بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني. وفي وقت سابق من تلك السلسلة، تغلب على لايبزيج 6-1 وفاز على فرايبورج 3-1 خارج أرضه. وكان التعادل 2-2 مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا نتيجة أخرى أبرزت تكرر إهداره النقاط رغم صناعته الكثير من الفرص.

فاز هيرتا برلين بأربع من آخر خمس مباريات له وتعادل في واحدة، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية وكأس ألمانيا. وكانت آخر مبارياته الفوز 3-0 على كايزرسلاوترن خارج أرضه. كما تغلب على إس إس في جيديلوه 2-0 في الكأس، وفاز على أرمينيا بيليفيلد 1-0 في الدوري. وكان التعادل السلبي مع هولشتاين كيل المباراة الوحيدة التي أهدر فيها نقاطًا خلال تلك السلسلة.

بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين بايرن ميونخ وهيرتا برلين في أبريل 2023، حين فاز بايرن 2-0 على ملعب أليانز أرينا في الدوري الألماني. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز بايرن أربع مرات وهيرتا مرة واحدة. وكان فوز هيرتا الوحيد بنتيجة 2-0 على أرضه في نوفمبر 2022، وهي مواجهة فاز بايرن بمباراة الإياب الخاصة بها بنتيجة 3-2 في برلين في يناير 2022.