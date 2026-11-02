يستضيف بايرن ميونخ فريق إف سي كولن يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

فرض بايرن ميونخ تفوقه في المواجهات المباشرة الأخيرة بين الفريقين، وحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-1 على كولن في آخر لقاء جمعهما بالدوري. وامتدت مواجهاتهما إلى مسابقات الكأس، ومنها لقاء في كأس ألمانيا أظهر فيه بايرن مجددًا تنوع خياراته الهجومية.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة بايرن ميونخ وإف سي كولن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بايرن ميونخ وإف سي كولن في الدوري الألماني؟

تقام مباراة بايرن ميونخ وإف سي كولن على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 10 20 نوفمبر 2026 - 14:30 أليانز أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة بايرن ميونخ وإف سي كولن في الدوري الألماني؟

إليكم الخيارات المعتادة لشراء تذاكر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ و1. إف سي كولن:

1. قنوات النادي الرسمية

سوق التذاكر الرسمي للنادي (متجر تذاكر بايرن ميونخ الرسمي): الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية هي الشراء عبر الموقع الرسمي لبايرن ميونخ، حيث يمكن للأعضاء شراء التذاكر مباشرة أو استخدام سوق إعادة البيع الرسمي (Zweitmarkt) لتبادل التذاكر بسعرها الأصلي.

الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية هي الشراء عبر الموقع الرسمي لبايرن ميونخ، حيث يمكن للأعضاء شراء التذاكر مباشرة أو استخدام سوق إعادة البيع الرسمي (Zweitmarkt) لتبادل التذاكر بسعرها الأصلي. القنوات الرسمية لنادي 1. إف سي كولن: غالبًا ما يحصل أعضاء كولن وحاملو التذاكر الموسمية على حصة مخصصة من تذاكر الفريق الضيف مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة لناديهم، للمباريات التي تقام على ملعب أليانز أرينا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع، مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بايرن ميونخ وإف سي كولن في الدوري الألماني؟

إليكم تفصيل أسعار تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين بايرن ميونخ و1. إف سي كولن، بحسب خيارات النادي الرسمية وأسواق إعادة بيع التذاكر:

1. قنوات النادي الرسمية

مقاعد الفئة الأولى: 80 يورو بالسعر الكامل المعتاد، وتوفر رؤية مميزة من جانبي الملعب.

80 يورو بالسعر الكامل المعتاد، وتوفر رؤية مميزة من جانبي الملعب. مقاعد الفئة الثانية: 70 يورو بالسعر الكامل المعتاد للمقاعد في وسط المدرجات العلوية أو عند زوايا المدرجات السفلية.

70 يورو بالسعر الكامل المعتاد للمقاعد في وسط المدرجات العلوية أو عند زوايا المدرجات السفلية. مقاعد الفئة الثالثة: 50 يورو بالسعر الكامل المعتاد للمقاعد في الأقسام العادية من المدرجات العلوية.

50 يورو بالسعر الكامل المعتاد للمقاعد في الأقسام العادية من المدرجات العلوية. مقاعد الفئة الرابعة: 40 يورو بالسعر الكامل المعتاد للمقاعد الواقعة في الصفوف الخلفية من المدرجات العلوية.

40 يورو بالسعر الكامل المعتاد للمقاعد الواقعة في الصفوف الخلفية من المدرجات العلوية. الفئة الخامسة / أماكن الوقوف (Südkurve): 15 يورو بسعر موحد لأماكن الوقوف، ما يجعلها الخيار الأقل تكلفة في الملعب.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع عبر النادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر المدرجات العلوية / الدخول العام: تبدأ الأسعار من نحو 130 إلى 145 يورو للمقاعد في الأقسام العلوية عند الزوايا أو خلف المرمى.

تبدأ الأسعار من نحو للمقاعد في الأقسام العلوية عند الزوايا أو خلف المرمى. إعادة بيع تذاكر المدرجات الوسطى وجانبي الملعب: تتراوح الأسعار عمومًا بين 160 و220 يورو أو أكثر ، بحسب مستوى المقاعد والطلب على القسم المحدد.

تتراوح الأسعار عمومًا بين ، بحسب مستوى المقاعد والطلب على القسم المحدد. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من نحو 950 إلى 1,150 يورو أو أكثر، وتشمل مقاعد فاخرة مبطنة وإمكانية دخول الصالات وخدمات الضيافة يوم المباراة.

بايرن ميونخ ضد إف سي كولن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بايرن ميونخ وإف سي كولن

يدخل بايرن ميونخ هذه المباراة وهو يقدم أداءً قويًا محليًا، بعدما فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات دون أي هزيمة. وشهدت مباراته الأخيرة فوزًا ساحقًا بنتيجة 6-1 على آر بي لايبزيج في الدوري الألماني، في نتيجة أبرزت فاعلية هجومه أمام المرمى. وسجل بايرن 19 هدفًا واستقبل سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، وإن كان تعادله في مباراتين متتاليتين أمام فايكينج في دوري أبطال أوروبا وأوجسبورج في الدوري الألماني، في وقت سابق من هذه السلسلة، يُظهر أنه ليس بمنأى عن فقدان النقاط. ويؤكد فوزه على يونيون برلين بنتيجة 7-0 في وقت سابق من هذه السلسلة قدرته على تحقيق نتائج كبيرة على أرضه. أما إف سي كولن، فواجه صعوبة أكبر في الحفاظ على مستواه، إذ لم يفز سوى بمباراة واحدة من آخر خمس مباريات رسمية، مقابل هزيمتين. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 1-0 أمام آينتراخت فرانكفورت، كما خسر 2-1 أمام هامبورج خلال تلك السلسلة. وكان فوزه 2-1 على بوروسيا مونشنجلادباخ انتصاره الوحيد، فيما تعادل في المباراتين الأخريين.

بايرن ميونخ ضد إف سي كولن: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في مايو 2026، حين فاز بايرن بنتيجة 5-1 على ملعب أليانز أرينا في الدوري الألماني. وفي آخر خمس مواجهات، فاز بايرن أربع مرات مقابل عدم تحقيق كولن أي فوز، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وتشمل تلك السلسلة فوز بايرن 4-1 في كأس ألمانيا في أكتوبر 2025، وانتصاره 3-1 على ملعب كولن في يناير 2026، ما يشير إلى استمرار تفوق بايرن في هذه المواجهة.