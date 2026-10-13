يستضيف باريس سان جيرمان فريق ليون يوم الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب لويس الثاني في موناكو.

باعتبارهما من أكثر الأندية عراقة في كرة القدم الفرنسية، تكتسب مباريات باريس سان جيرمان وليون أهمية كبيرة، لما لها من تأثير على التأهل إلى البطولات الأوروبية وسباق لقب الدوري. وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برانس في أبريل 2026، حقق ليون فوزًا مثيرًا خارج أرضه على الفريق الباريسي بنتيجة 2-1.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة باريس سان جيرمان وليون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي؟

يستضيف باريس سان جيرمان فريق ليون على ملعب بارك دي برانس في باريس، يوم الأحد 25 أكتوبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 15:45 حديقة الأمراء

كيف تشتري تذاكر مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي؟

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون على ملعب بارك دي برانس، بحسب ميزانيتك وما إذا كنت تفضل الشراء عبر القنوات الرسمية أو منصات إعادة البيع:

1. منصة باريس سان جيرمان الرسمية لبيع التذاكر

التذاكر العادية: يبيع موقع باريس سان جيرمان الرسمي التذاكر العادية مباشرة. وغالبًا ما تنفد تذاكر مباريات الدوري الفرنسي البارزة أمام منافسين مثل ليون بسرعة، إذ يحصل أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية عليها أولًا.

تيكت بليس، منصة إعادة البيع الرسمية: يدير باريس سان جيرمان منصة رسمية لإعادة البيع، تتيح لحاملي التذاكر الموسمية إعادة بيع مقاعدهم بأمان بسعر السوق أو بقيمتها الأصلية، مع تسليم تذاكر الهاتف المحمول بعد التحقق منها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من قنوات البيع الأصلية، تعرض منصات إعادة البيع مثل تيكومبو تذاكر من بائعين. وقد تتغير الأسعار على منصات إعادة البيع بحسب موقع المقعد وحجم الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برانس اختلافًا كبيرًا بحسب فئة المقاعد وخيارات الضيافة وما إذا كنت تشتريها مباشرة أو عبر منصات إعادة البيع:

1. التذاكر الرسمية المباشرة من باريس سان جيرمان

التذاكر العادية الفردية: تبدأ أسعار التذاكر العادية من 62 يورو للمقاعد الواقعة خلف خط المرمى، بما فيها المقاعد ذات الرؤية المحدودة.

التجارب الخاصة ولو ديك: تبدأ أسعار باقات المدرجات المميزة والمشاهدة الجماعية، مثل لو ديك إستراد، من نحو 110 إلى 129 يورو .

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعار تجارب الصالات والضيافة الرسمية يوم المباراة، مثل إسباس دي تروفيه أو إسباس إنترناسيونال، بين 556 و622 يورو فأكثر للشخص الواحد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من قنوات البيع الأصلية، توفر منصات إعادة البيع مثل تيكومبو تذاكر تتغير أسعارها بحسب الطلب:

الفئة الثانية والمدرجات العلوية (فيراج سوبيريور): تتراوح أسعار المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرميين عادة بين 110 و150 يورو .

الفئة الأولى والمدرجات السفلية والمقاعد الجانبية (تريبون إنفيريور / لونجسايد): تتراوح أسعار المقاعد على جانبي الملعب أو الأقرب إلى أرضيته عمومًا بين 160 و300 يورو فأكثر .

متوسط سعر إعادة البيع: يبلغ متوسط سعر السوق لمقاعد الفئة المتوسطة في مباراة بارزة مثل باريس سان جيرمان وليون نحو 250 يورو .

باريس سان جيرمان ضد ليون في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى باريس سان جيرمان وليون

يدخل باريس سان جيرمان هذه المباراة بعدما فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته الفوز على مارسيليا 2-1 في الدوري الفرنسي يوم 20 سبتمبر، بعد انتصاره على بريست 1-0 في عطلة نهاية الأسبوع السابقة. وفي وقت سابق خلال تلك السلسلة، تغلب على سلوفان براتيسلافا 6-1 في دوري أبطال أوروبا، لكن الهزائم أمام موناكو والتعادل مع ليل أظهرا تذبذب مستواه في الدوري. وسجل باريس سان جيرمان 12 هدفًا واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

يخوض ليون المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات وتعادل في المباراتين الأخريين. وكانت آخر نتائجه فوزًا عريضًا على رين 4-0 يوم 19 سبتمبر، كما تغلب على أوكسير 3-1 في وقت سابق خلال تلك السلسلة. وسجل ليون ثمانية أهداف في المباريات الخمس واستقبل أربعة فقط، وحافظ على نظافة شباكه في آخر مباراتين على التوالي.

باريس سان جيرمان ضد ليون: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الناديين بفوز ليون 2-1 على ملعب بارك دي برانس في 19 أبريل 2026، وهي نتيجة أظهرت قدرته على حصد النقاط أمام منافسه خارج أرضه. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ليون ثلاث مرات مقابل فوزين لباريس سان جيرمان، الذي انتصر 3-1 على أرضه في ديسمبر 2024 و3-2 خارج أرضه في نوفمبر 2025. واتسمت المواجهات بالتقارب، إذ حقق ليون أيضًا فوزًا بنتيجة 2-1 في كأس فرنسا في مايو 2024.