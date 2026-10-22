جاء آخر لقاء بينهما في دوري الدرجة الأولى في مايو 2023، حين حقق باريس سان جيرمان فوزًا مريحًا بنتيجة 3-1 خارج أرضه على ملعب ستاد دو لوب.

وكثيرًا ما شهدت المباريات الأخيرة بين الفريقين أهدافًا غزيرة، أبرزها المواجهة المثيرة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان 4-3 على ملعب حديقة الأمراء في أكتوبر 2022.

متى تبدأ مباراة باريس سان جيرمان وتروا في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة باريس سان جيرمان وتروا على ملعب حديقة الأمراء في باريس، يوم السبت 7 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 10 7 نوفمبر 2026 - 14:45 حديقة الأمراء

كيف تشتري تذاكر مباراة باريس سان جيرمان وتروا في الدوري الفرنسي؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة باريس سان جيرمان وتروا في الدوري الفرنسي:

1. قنوات النادي الرسمية

منصة النادي الرسمية للتذاكر: يمكنك شراء تذاكر المباريات الفردية العادية، أو مقاعد خاصة، أو باقات الضيافة مباشرة عبر بوابة باريس سان جيرمان الرسمية للتذاكر على الإنترنت.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت جميع الخيارات المتاحة عبر النادي رسميًا، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر المقاعد العادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باريس سان جيرمان وتروا في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة باريس سان جيرمان وتروا في الدوري الفرنسي بحسب فئة التذكرة وموقع المقعد، وما إذا كان الشراء يتم عبر قنوات النادي المباشرة أو سوق إعادة البيع.

1. قنوات النادي الرسمية

المدرج العلوي والمقاعد المرتفعة (الفئات 11–16): تبدأ أسعار المقاعد العادية في المدرج العلوي والزوايا من 58,00 يورو إلى 78,00 يورو .

مقاعد المستوى الأوسط (الفئات 6–10): تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية العادية على جانبي الملعب أو في المستوى الأوسط عمومًا بين 86,00 يورو و 109,00 يورو .

المدرج السفلي والقطاعات المميزة (الفئات 1–5): تتراوح أسعار مقاعد المدرج السفلي والمقاعد المركزية الأكثر طلبًا بين 115,00 يورو و 225,00 يورو أو أكثر ، بحسب مدى قربها من أرض الملعب.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع المباشر للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو ، تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المستوى العلوي / إعادة البيع العادية: تبدأ الأسعار من نحو 55,00 إلى 75,00 يورو ، بحسب الطلب على التذاكر المتاحة.

المستوى السفلي / المقاعد المركزية: تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية الأفضل عمومًا بين 90,00 و150,00 يورو أو أكثر .

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار عروض الضيافة المميزة لكبار الشخصيات غالبًا من نطاق 180,00 إلى 300,00 يورو أو أكثر .

باريس سان جيرمان وتروا في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى باريس سان جيرمان وتروا

يدخل باريس سان جيرمان هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، وشملت أفضل نتائجه الأخيرة فوزين متتاليين في الدوري الفرنسي على بريست ومارسيليا. وكانت آخر مبارياته الفوز 1-2 خارج أرضه على مارسيليا في 20 سبتمبر، كما حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 6-1 على سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من سبتمبر. وخسر على أرضه 1-2 أمام موناكو وتعادل 2-2 مع ليل خلال تلك المباريات الخمس، التي سجل فيها باريس سان جيرمان تسعة أهداف واستقبل ثمانية.

لم يفز تروا سوى بمباراة واحدة من آخر خمس مباريات له، وجاء انتصاره الوحيد بنتيجة 1-2 خارج أرضه على لوريان في 29 أغسطس. ومنذ ذلك الحين، تدهورت نتائجه كثيرًا؛ إذ تركت الهزائم أمام ستراسبورج وليل وأنجيه فريق دومون في وضع سيئ، بعدما استقبل 10 أهداف وسجل خمسة فقط خلال تلك المباريات الخمس.

باريس سان جيرمان وتروا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاء آخر لقاء بين الناديين في مايو 2023، حين فاز باريس سان جيرمان 3-1 خارج أرضه على تروا في الدوري الفرنسي. ويتفوق باريس سان جيرمان بوضوح في آخر خمس مواجهات مباشرة، بثلاثة انتصارات مقابل لا شيء لتروا، مع تعادل واحد ومباراة انتهت بنتيجة 4-3 لصالح باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء في أكتوبر 2022. وسجل باريس سان جيرمان 13 هدفًا في تلك المواجهات الخمس، مقابل تسعة أهداف لتروا.