في آخر مواجهة بينهما بالدوري، يوم 10 أبريل 2026، حقق باريس إف سي فوزًا حاسمًا على موناكو بنتيجة 4-1 في الملعب نفسه. ويسعى الفريقان إلى حصد نقاط مهمة في المرحلة المبكرة إلى المتوسطة من موسم الدوري الفرنسي، بهدف التقدم في جدول الترتيب.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة باريس إف سي وموناكو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة باريس إف سي وموناكو في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة باريس إف سي وموناكو على ملعب جان بوان في باريس، يوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 9 1 نوفمبر 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

كيف تشتري تذاكر مباراة باريس إف سي وموناكو في الدوري الفرنسي؟

إذا كنت ترغب في شراء تذاكر مباراة باريس إف سي وموناكو في الدوري الفرنسي على ملعب جان بوان، فهناك عدة خيارات رئيسية:

1. القنوات الرسمية للناديين

القنوات الرسمية للناديين: يمكنك مراجعة بوابة تذاكر باريس إف سي الرسمية مباشرةً لمعرفة مواعيد طرح التذاكر للبيع، وفترات أولوية أعضاء النادي، ومدى توافرها للجمهور العام في شباك التذاكر.

تذاكر مدرج الفريق الضيف: إذا كنت تشجع موناكو، فيمكن أحيانًا طلب تذاكر جماهير الفريق المسافرة والحصول عليها عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية لموناكو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باريس إف سي وموناكو في الدوري الفرنسي؟

تختلف خيارات التذاكر وأسعارها التقديرية لمباراة باريس إف سي وموناكو في الدوري الفرنسي بحسب الفئة:

1. القنوات الرسمية للناديين

تتراوح أسعار التذاكر العادية بقيمتها الأصلية عادةً بين نحو 15 و25 يورو للمدرجات العامة أو المدرجات خلف المرميين، وترتفع إلى 40 و70 يورو للمقاعد المميزة على جانبي الملعب في مباريات الدوري العادية على ملعب جان بوان.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأولية للناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

المدرجات خلف المرميين / الفئة 4: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 25 إلى 50 يورو .

مدرج إيفل / الفئة 1: تتراوح الأسعار عادةً بين 60 و90 يورو .

المقاعد المركزية على جانبي الملعب / كبار الشخصيات / المقاعد المميزة: قد تتراوح الأسعار بين 110 و150 يورو أو أكثر .

باريس إف سي ضد موناكو في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى باريس إف سي وموناكو

حقق باريس إف سي ثلاثة انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات، دون أي هزيمة خلال تلك الفترة. وكانت آخر نتائجه الفوز على ستراسبورج 2-1 على أرضه يوم 19 سبتمبر، كما فاز خارج أرضه على مارسيليا 2-3 في وقت سابق من سبتمبر. وسجل باريس إف سي ثمانية أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس، التي شهدت فوزه على نيس 3-0.

حقق موناكو أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته الفوز على لانس 2-1 خارج أرضه يوم 18 سبتمبر، كما تغلب على باريس سان جيرمان 1-2 خارج أرضه في الدوري الفرنسي يوم 4 سبتمبر. وسجل موناكو عشرة أهداف واستقبل أربعة خلال تلك المباريات الخمس، التي تضمنت فوزه على غورنيك زابجه 4-1 في تصفيات دوري المؤتمر.

باريس إف سي ضد موناكو: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز باريس إف سي على موناكو 4-1 على ملعب جان بوان في الدوري الفرنسي يوم 10 أبريل 2026. وقبل ذلك، فاز موناكو 1-0 عندما زاره باريس إف سي في الإمارة في نوفمبر 2025. وفي المواجهات الثلاث المسجلة في مجموعة البيانات، يتفوق باريس إف سي في النتائج الأخيرة بانتصارين مقابل انتصار واحد لموناكو.