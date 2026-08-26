يواجه باريس إف سي فريق ليون يوم السبت 12 سبتمبر/أيلول 2026 على ملعب جان بوان في باريس.

تمثل هذه المباراة اختبارًا مهمًا لباريس إف سي، إذ يسعى إلى إثبات نفسه أمام أحد الأسماء الثقيلة الراسخة في كرة القدم الفرنسية. وسيتابع المشجعون والمحللون على حد سواء عن كثب لمعرفة كيف ستتطور المعركة التكتيكية على أرض الملعب تحت أضواء ليلة الجمعة.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة باريس إف سي ضد ليون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة باريس إف سي ضد ليون في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة باريس إف سي ضد ليون على ملعب جان بوان في باريس، مع تأكيد التوقيت الدقيق في تفاصيل المباراة أعلاه.

الدوري الفرنسي - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 14:45 Stade Jean Bouin

كيفية شراء تذاكر مباراة باريس إف سي ضد ليون في الدوري الفرنسي

لتأمين تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين باريس إف سي وليون يوم 12 سبتمبر/أيلول 2026، يمكنك اتباع طرق التذاكر المعتادة التالية:

القنوات الرسمية للنادي: قم بزيارة الموقع الرسمي لباريس إف سي للتحقق من طرح التذاكر، وفترات أولوية أعضاء النادي، وعمليات البيع العامة مباشرة من النادي المستضيف.

شباك التذاكر في الملعب: يمكن في بعض الأحيان شراء التذاكر مباشرة من شباك التذاكر في ملعب جان بوان، وذلك بحسب التوافر مع الاقتراب من يوم المباراة.

الأسواق الثانوية: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية الأساسية، فإن منصات مثل StubHub تعرض مقاعد من بائعين خارجيين.

باريس إف سي ضد ليون في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى باريس إف سي وليون

لم يحقق باريس إف سي أي فوز في مبارياته الخمس الأخيرة، إذ سجل تعادلًا واحدًا وأربع هزائم خلال تلك السلسلة. وكانت آخر نتائجه تعادلًا سلبيًا 0-0 مع تروا في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس/آب. وقبل ذلك خسر 3-2 أمام أنجيه، وتلقى هزيمة 4-0 أمام ماينتس 05 في مباريات ودية قبل الموسم. وسجل باريس إف سي أربعة أهداف واستقبلت شباكه تسعة خلال تلك المباريات الخمس، بينما كان التعادلان أمام شتوتجارت وكومو، وكلاهما انتهى بنتيجة 2-2، هما النتيجتين الوحيدتين اللتين منحتاه أي قدر من التشجيع.

حقق ليون فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت آخر مبارياته انتصارًا 2-0 خارج أرضه على تولوز في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس/آب، كما تغلب على سبارتا براغ 3-0 في تصفيات دوري أبطال أوروبا. وكانت الخسارة 4-0 أمام ريال بيتيس في فترة ما قبل الموسم هي النقطة الأدنى في تلك السلسلة. وتعادل ليون 1-1 مع فنربخشة في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وخسر 2-1 أمام سبارتا براغ في مباراة الذهاب، قبل أن يقلب نتيجة المواجهة.

باريس إف سي ضد ليون: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين باريس إف سي وليون في الدوري الفرنسي يوم 8 مارس/آذار 2026، عندما استضاف ليون باريس إف سي وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. وقبل ذلك، استقبل باريس إف سي ليون على ملعب جان بوان في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وتقاسم الفريقان ستة أهداف في تعادل 3-3. وكانت المواجهة الأخرى الوحيدة المسجلة في هذه البيانات تعادلًا سلبيًا 0-0 في كأس فرنسا في ديسمبر/كانون الأول 2021، أيضًا على أرض باريس إف سي. وعلى مدار ثلاث مباريات، لم يتمكن أي من الفريقين من تحقيق الفوز.

ترتيب باريس إف سي وليون

في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الحالي، يحتل ليون المركز الرابع بينما يأتي باريس إف سي في المركز الثاني عشر.