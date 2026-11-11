يستضيف باريس إف سي فريق لومان يوم السبت 5 ديسيمبر 2026 على ملعب جان بوين في باريس.

من بين المواجهات الرسمية السابقة بينهما مباراة بارزة في دوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم 21 ديسمبر 2019، حقق فيها لومان فوزًا مقنعًا خارج أرضه بنتيجة 3-0. والتقى الفريقان أيضًا في مباراة ودية للأندية في يوليو 2020، فاز فيها باريس إف سي بنتيجة 3-1.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة باريس إف سي ولومان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة باريس إف سي ولومان في الدوري الفرنسي؟

تبدأ مباراة باريس إف سي ولومان على ملعب جان بوين في باريس يوم السبت 5 ديسيمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 13 5 ديسمبر 2026 - 14:45 Stade Jean Bouin

كيف تشتري تذاكر مباراة باريس إف سي ولومان في الدوري الفرنسي؟

إليكم الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة باريس إف سي ولومان في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر عبر النادي رسميًا: الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة هي بوابة التذاكر الرسمية لباريس إف سي، أو بوابة لومان إذا كنت ستسافر لتشجيعه خارج أرضه. وتتوفر عبر هذه القنوات مقاعد الدخول العام وحجوزات البيع المسبق لأعضاء النادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المخصصة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باريس إف سي ولومان في الدوري الفرنسي؟

إليكم الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة باريس إف سي ولومان المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر العادية وتذاكر الدخول العام: تبدأ عمومًا من نحو 20 إلى 25 يورو للمقاعد الأساسية.

تبدأ عمومًا من نحو للمقاعد الأساسية. المقاعد المميزة أو الوسطى على جانب الملعب: تتراوح عادةً بين 45 و75 يورو بحسب فئة المقعد المحددة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا لطلب السوق:

المقاعد الأقل سعرًا ومقاعد المدرجات العلوية: تبدأ من نحو 17 إلى 20 يورو .

تبدأ من نحو . المقاعد الوسطى في المدرجات السفلية: تتراوح عمومًا بين 35 و55 يورو.

باريس إف سي ضد لومان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى باريس إف سي ولومان

فاز باريس إف سي في ثلاث من آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، وخسر اثنتين، ولم يتعادل في أي منها. وكانت أحدث نتائجه الفوز على موناكو 3-1 في الدوري الفرنسي، كما تغلب على رين 4-3 في وقت سابق من هذه السلسلة. وشكّلت الخسارة أمام لانس 2-1، وأمام لوريان 1-0، أسوأ نتائج الفريق خلالها. وسجل باريس إف سي 11 هدفًا واستقبلت شباكه تسعة أهداف في المباريات الخمس.

لم يحقق لومان أي فوز في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، إذ تعادل مرة واحدة وخسر أربع مرات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة أمام تروا 2-0 في الدوري الفرنسي، كما خسر أمام باريس سان جيرمان 3-1 وتولوز 3-0 خلال هذه السلسلة. وجاءت نقطته الوحيدة من التعادل 1-1 مع أوكسير. وسجل لومان أربعة أهداف واستقبلت شباكه تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس.

باريس إف سي ضد لومان: سجل المواجهات المباشرة الأخير

كانت أحدث مواجهة مسجلة بين باريس إف سي ولومان مباراة في دوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم 21 ديسمبر 2019، فاز فيها لومان خارج أرضه 3-0 على ملعب جان بوين. وهذه هي المواجهة المباشرة الوحيدة المتاحة في مجموعة البيانات الحالية، لذا ستُحدّث الصورة التاريخية الأشمل عند توفر سجلات إضافية.