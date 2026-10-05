يواجه باريس إف سي فريق رين يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب جان بوان في باريس.

خلال موسم 2025-26 السابق، تقاسم الفريقان مواجهتيهما، إذ حقق رين فوزًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 على باريس إف سي قبل أن يحقق انتصارًا بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب على ملعب روازون بارك. ويدخل باريس إف سي هذه المواجهة بعد عروض محلية قوية، بما في ذلك نتائج إيجابية مؤخرًا أمام أندية فرنسية كبرى مثل ليون ومرسيليا.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة باريس إف سي ضد رين، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة باريس إف سي ضد رين في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة باريس إف سي ضد رين على ملعب جان بوان في باريس.

الدوري الفرنسي - الجولة 7 18 أكتوبر 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

كيفية شراء تذاكر مباراة باريس إف سي ضد رين في الدوري الفرنسي

لشراء تذاكر مباراة باريس إف سي ضد رين المقبلة في الدوري الفرنسي على ملعب جان بوان، يمكنك اتباع هذه الطرق الرئيسية:

1. بوابة التذاكر الرسمية لباريس إف سي الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية لشراء التذاكر هي مباشرة عبر الموقع الرسمي لتذاكر باريس إف سي.

عضوية النادي / أولوية الوصول: غالبًا ما يحصل أعضاء النادي الرسميون أو حاملو التذاكر الموسمية على أولوية الوصول قبل فتح البيع لعامة الجمهور.

طرح التذاكر للجمهور العام: تُتاح المقاعد المتبقية للجمهور قبل يوم المباراة بوقت أقرب. وستحتاج إلى إنشاء حساب مجاني عبر الإنترنت لإتمام عملية الشراء وتنزيل تذاكر المباراة الرقمية.

2. قسم جماهير الفريق الضيف (لمشجعي رين) إذا كنت ترغب في الجلوس في قسم جماهير الفريق الضيف لدعم رين، فعادة ما تُوزع التذاكر مباشرة عبر نظام التذاكر الرسمي لنادي ستاد رين FC أو من خلال روابط المشجعين المنظمة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باريس إف سي ضد رين في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة باريس إف سي ضد ستاد رين FC في الدوري الفرنسي على ملعب جان بوان بحسب فئة المقاعد وقناة الشراء:

التذاكر الرسمية المباشرة (شباك تذاكر باريس إف سي)

دخول مجاني / ترويجي: اشتهر باريس إف سي بإتاحة الدخول العام لمبارياته البيتية العادية مجانًا أو بأسعار رمزية تبدأ من (مثلًا: 0 € إلى 10 €) للمقاعد العادية في أقسام محددة من الملعب.

مقاعد عادية / مميزة: تتراوح أسعار المقاعد ضمن الفئات العادية عمومًا بين 15 € و40 € لمباريات الدوري الفرنسي من الفئة المتوسطة.

منصات إعادة البيع والسوق الثانوية

عندما تُغلق نوافذ بيع التذاكر الأساسية، تمنح منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub المشجعين فرصة ثانية لتأمين دخول يوم المباراة.

السعر الابتدائي: تبدأ تذاكر إعادة البيع من الفئة الأساسية عادة من نحو 30 € إلى 35 € (حوالي 35 دولارًا أمريكيًا) للمقاعد من الفئة العادية.

متوسط السعر: يتراوح متوسط عروض إعادة البيع عبر المنصات الثانوية الموثقة بين 60 € و70 € (حوالي 70-75 دولارًا أمريكيًا) بحسب موقع المقعد، والرؤية، والطلب.

باريس إف سي ضد رين في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة باريس إف سي ورين

حقق باريس إف سي فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه تعادلًا سلبيًا 0-0 مع ليون في 12 سبتمبر، وسبق ذلك فوزه خارج أرضه على مرسيليا بنتيجة 3-2 في 6 سبتمبر. وخلال هذه السلسلة من خمس مباريات، سجل باريس إف سي خمسة أهداف واستقبل ثلاثة. ولم يخسر الفريق أي مباراة في الدوري الفرنسي خلال آخر أربع مواجهات.

فاز رين في ثلاث من آخر خمس مباريات، مع تعادل واحد في كل بطولة شارك فيها. وكانت أحدث نتائجه تعادلًا سلبيًا 0-0 مع شتورم جراتس في الدوري الأوروبي يوم 16 سبتمبر، وقبل ذلك فاز على مرسيليا 1-0 في الدوري الفرنسي يوم 11 سبتمبر. وسجل رين ثمانية أهداف واستقبل أربعة خلال آخر خمس مباريات، كما أنه لم يخسر في آخر أربع مواجهات بجميع المسابقات.

باريس إف سي ضد رين: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الفرنسي يوم 10 مايو 2026، حين فاز رين 2-1 على أرضه. وقبل ذلك، تغلب باريس إف سي على رين 1-0 على ملعب جان بوان في نوفمبر 2025. وخلال المواجهتين المسجلتين، حقق كل فريق فوزًا واحدًا.