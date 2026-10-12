يستضيف بادربورن فريق هامبورغ يوم السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب هوم ديلوكس أرينا في بادربورن.

يدخل بادربورن المباراة بعد سلسلة من النتائج المتباينة، ويسعى إلى البناء على فوزه الحاسم 3-1 على هوفنهايم في مباراته السابقة. أما هامبورغ، فيطمح إلى استعادة الاستقرار والعودة بقوة بعد معاناته الدفاعية مؤخرًا أمام منافسين من المستوى الرفيع.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بادربورن وهامبورغ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بادربورن وهامبورغ في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة بادربورن وهامبورغ يوم السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب هوم ديلوكس أرينا في بادربورن.

الدوري الألماني - الجولة 7 24 أكتوبر 2026 - 09:30 بينتيلير-أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة بادربورن وهامبورغ في الدوري الألماني؟

فيما يلي الخيارات الرئيسية لشراء تذاكر مباراة إس سي بادربورن 07 وهامبورغ:

1. القنوات الرسمية للناديين

متجر التذاكر الرسمي لإس سي بادربورن 07: الخيار الأكثر مباشرة وأمانًا لشراء تذاكر مدرجات أصحاب الأرض بسعرها الأصلي. وغالبًا ما يحصل أعضاء النادي على أولوية الشراء قبل طرح التذاكر للجمهور.

التذاكر المخصصة لجماهير هامبورغ الزائرة: يمكن لجماهير هامبورغ المسافرة شراء تذاكر المدرج الرسمي المخصص للضيوف مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي، مع منح الأولوية للأعضاء عادةً.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المخصصة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بادربورن وهامبورغ في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة إس سي بادربورن 07 وهامبورغ في الدوري الألماني بحسب شرائها مباشرة عبر القنوات الرسمية للناديين أو من منصات إعادة البيع.

1. الأسعار الرسمية للناديين، بالقيمة الأصلية

أماكن الوقوف (Stehplatz): من 14٫50 إلى 16٫50 يورو

المقاعد العادية (Sitzplatz - Standard): من 29٫00 إلى 33٫00 يورو

المقاعد المميزة (Sitzplatz - Premium): من 36٫00 إلى 39٫00 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هابالتذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

الأسعار المبدئية: تبدأ أسعار تذاكر الدخول الأساسية على منصات إعادة البيع عادةً بما يتراوح بين 30٫00 و50٫00 يورو .

بادربورن ضد هامبورغ في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بادربورن وهامبورغ مؤخرًا

يدخل بادربورن هذه المباراة بعدما حقق انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث مبارياته الفوز 3-1 على هوفنهايم في الدوري الألماني، بعد خسارته على أرضه 3-0 أمام بوروسيا دورتموند. وقبل ذلك، تعادل 0-0 مع ماينز 05 وخسر 0-1 أمام فرايبورغ. وسجل بادربورن تسعة أهداف واستقبل ثمانية خلال المباريات الخمس.

فاز هامبورغ في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات خاضها. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-1 على كولن في الدوري الألماني، بعدما تعرض لهزيمتين ثقيلتين، إذ خسر 5-0 أمام آر بي لايبزيغ وبالنتيجة نفسها أمام ماينز 05. وسجل هامبورغ ستة أهداف واستقبل ثلاثة عشر هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

بادربورن ضد هامبورغ: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في 2 مارس 2025 ضمن دوري الدرجة الثانية الألماني، وفاز فيها بادربورن 2-0 على أرضه. وفي آخر خمس مواجهات موثقة، أُقيمت جميعها في دوري الدرجة الثانية، فاز بادربورن ثلاث مرات، مقابل تعادلين ودون أي فوز لهامبورغ. وكانت أفضل نتائج هامبورغ في تلك الفترة التعادل 2-2 في سبتمبر 2024.