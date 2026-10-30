كيفية الحصول على تذاكر مباراة بادربورن وآينتراخت فرانكفورت: أسعار تذاكر الدوري الألماني، معلومات المباراة، بيع التذاكر في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف بادربورن فريق آينتراخت فرانكفورت يوم السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب هوم ديلوكس أرينا في بادربورن.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري الألماني، يوم 27 يونيو 2020، حقق آينتراخت فرانكفورت فوزًا صعبًا بنتيجة 3-2 خارج أرضه. وقبل تلك الخسارة بفارق هدف، فاز بادربورن على فرانكفورت 2-1 على أرضه في ديسمبر 2019.

إليكم من جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن شراء تذاكر مباراة بادربورن وآينتراخت فرانكفورت، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بادربورن وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة بادربورن وآينتراخت فرانكفورت على ملعب هوم ديلوكس أرينا في بادربورن، يوم السبت 7 نوفمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 9 7 نوفمبر 2026 - 09:30 بينتيلير-أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة بادربورن وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين بادربورن 07 وآينتراخت فرانكفورت، تتوفر عدة قنوات رسمية وبديلة:

1. قنوات الناديين الرسمية

قنوات بادربورن 07 الرسمية : تُطرح تذاكر المباريات على أرض بادربورن عادةً عبر النادي مباشرةً. ويمكنكم التحقق من بوابته الإلكترونية أو متجره الرسمي للمشجعين، أو الاتصال بخط التذاكر لمعرفة مدى توفر تذاكر المباراة الواحدة وفترات البيع المسبق للأعضاء.

: تُطرح تذاكر المباريات على أرض بادربورن عادةً عبر النادي مباشرةً. ويمكنكم التحقق من بوابته الإلكترونية أو متجره الرسمي للمشجعين، أو الاتصال بخط التذاكر لمعرفة مدى توفر تذاكر المباراة الواحدة وفترات البيع المسبق للأعضاء. قنوات آينتراخت فرانكفورت الرسمية: يتولى آينتراخت فرانكفورت إدارة تذاكر المباريات خارج أرضه لمشجعيه المسافرين مباشرةً. وعادةً ما يتيح النادي استمارة إلكترونية للأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية لطلب تذاكر المدرج المخصص للجمهور الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من قنوات الناديين الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بادربورن وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني؟

تتفاوت الأسعار تفاوتًا كبيرًا بحسب توفر التذاكر وفئات المقاعد ومستوى الطلب على مباراة بادربورن وآينتراخت فرانكفورت:

1. قنوات الناديين الرسمية

أماكن الوقوف / الدخول العام: تتراوح أسعارها عادةً بين 15 و25 يورو لمباريات الدوري الألماني الاعتيادية على ملعب هوم ديلوكس أرينا.

تتراوح أسعارها عادةً بين لمباريات الدوري الألماني الاعتيادية على ملعب هوم ديلوكس أرينا. المقاعد العادية (Sitzplatz): تتراوح أسعارها عمومًا بين 35 و65 يورو بحسب المستوى وزاوية الرؤية وفئة المدرج المحددة.

تتراوح أسعارها عمومًا بين بحسب المستوى وزاوية الرؤية وفئة المدرج المحددة. باقات كبار الشخصيات والضيافة: قد تتجاوز أسعار المقاعد المميزة وخيارات الضيافة 150 إلى أكثر من 300 يورو للتذكرة الواحدة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تحددها ظروف السوق:

مقاعد المستوى السفلي / المقاعد محدودة الرؤية: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 1,000 إلى 1,100 يورو بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية التوافر.

تبدأ الأسعار عمومًا من نحو بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية التوافر. متوسط سعر السوق: غالبًا ما يتجاوز متوسط السعر 2,000 يورو للتذكرة الواحدة في المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، عندما تنفد تمامًا الحصص المطروحة عبر الناديين.

بادربورن وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى بادربورن وآينتراخت فرانكفورت

يدخل بادربورن هذه المباراة بعدما حقق فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز على دي سي يونايتد في مباراة ودية يوم 30 سبتمبر، لكن نتائجه في الدوري الألماني تروي قصة أصعب، إذ خسر أمام بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف دون رد وأمام فرايبورج 1-0، إلى جانب فوزه 3-1 على هوفنهايم، الذي أظهر قدرته على تقديم أداء متكامل. وسجل بادربورن خمسة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

يخوض آينتراخت فرانكفورت المباراة بعد تحقيق فوزين وتعادلين وتلقي خسارة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته الفوز 4-0 على آينتراخت براونشفايج وديًا يوم 2 أكتوبر، فيما أظهر مستوى جيدًا في الدوري، إذ يؤكد فوزه 3-1 على ماينز خارج أرضه وتغلبه على أوجسبورج بنتيجة 1-4 من منظور الفريق الضيف قدرته على تسجيل الأهداف بغزارة. كما تعادل 2-2 مع فرايبورج و3-3 مع يونيون برلين، ما يشير إلى أن مبارياته تشهد أهدافًا من الطرفين. وسجل فرانكفورت 13 هدفًا واستقبل 12 في تلك المباريات الخمس.

بادربورن وآينتراخت فرانكفورت: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الألماني يوم 27 يونيو 2020، حين فاز آينتراخت فرانكفورت 3-2 على أرضه. وشهدت آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة تنافسًا متقاربًا، إذ فاز بادربورن مرتين وفرانكفورت مرتين، إلى جانب فوز آخر لبادربورن في دوري الدرجة الثانية الألماني عام 2012. ويعكس مجموع الأهداف في تلك المباريات الخمس نمطًا من المواجهات المفتوحة والغزيرة بالأهداف، وقد أظهر كلا الفريقين قدرته على الفوز على الآخر على أرضه.