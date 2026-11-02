يستضيف إيفرتون كوفنتري سيتي يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، في يناير 2001، حقق كوفنتري سيتي فوزًا خارج أرضه بنتيجة 3-1 على ملعب إيفرتون السابق. ومؤخرًا، التقى الفريقان في مباراة ودية تحضيرية في يوليو 2024، فاز فيها كوفنتري بنتيجة 3-0.

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متى تبدأ مباراة إيفرتون وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة إيفرتون وكوفنتري سيتي على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول، يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 6 نوفمبر 2026 - 15:00 هيل ديكينسون

كيف تشتري تذاكر مباراة إيفرتون وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر أمام المشجعين عدة خيارات لشراء تذاكر مباراة إيفرتون وكوفنتري سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب توفر التذاكر وقنوات البيع الرسمية للناديين:

1. قنوات الناديين الرسمية

منافذ بيع التذاكر الرسمية: الطريقة الأكثر أمانًا والأقل تكلفة هي الشراء مباشرة عبر بوابتي التذاكر الرسميتين لنادي إيفرتون ونادي كوفنتري سيتي. وتُطرح التذاكر على مراحل، بدءًا بأعضاء الناديين وحاملي التذاكر الموسمية، قبل فتح البيع للجمهور أو للأعضاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من قنوات الناديين الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المخصصة للبيع المباشر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيفرتون وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة إيفرتون وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب مصدر الشراء وفئة المقاعد والطلب:

1. قنوات الناديين الرسمية

تذاكر الدخول العام العادية: تبدأ أسعار التذاكر المبيعة عبر بوابات الناديين الرسمية عادةً من نحو 30 إلى 70 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد الدخول العام العادية، بحسب الفئة والموقع داخل الملعب.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تبدأ الأسعار المعروضة لهذه المباراة من نحو 70 إلى 100 جنيه إسترليني، فيما يقترب متوسط أسعار إعادة البيع من 193 جنيهًا إسترلينيًا، بحسب موقع المقعد وتوفر التذاكر.

إيفرتون ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إيفرتون وكوفنتري سيتي

يدخل إيفرتون هذه المباراة بعدما حقق فوزين وثلاثة تعادلات في آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، سجل خلالها ثلاثة أهداف واستقبل هدفًا واحدًا. وكانت آخر مبارياته الفوز على إيبسويتش تاون 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما فاز على وولفرهامبتون واندررز 1-0 في كأس كاراباو خلال تلك الفترة. وتعكس تعادلاته الثلاثة، ومنها التعادل 0-0 مع توتنهام هوتسبير و2-2 مع مانشستر يونايتد، صعوبة التغلب عليه رغم أنه لا يجد طريق الفوز دائمًا.

في المقابل، عانى كوفنتري بشدة، إذ حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات وخسر أربعًا. وجاء فوزه الوحيد خارج أرضه على نوتنجهام فورست بنتيجة 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن هذه النتيجة جاءت إلى جانب هزيمة ثقيلة بنتيجة 5-0 أمام برايتون، وخسارة 3-1 أمام أستون فيلا في كأس كاراباو، وهزيمتين أمام مانشستر سيتي وهال سيتي. ولم يسجل فريق لامبارد سوى ثلاثة أهداف في تلك المباريات الخمس، بينما استقبل عشرة أهداف.

إيفرتون ضد كوفنتري سيتي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الناديين مباراة ودية تحضيرية في يوليو 2024، فاز فيها كوفنتري سيتي على إيفرتون 3-0. وقبلها، كانت آخر مواجهة رسمية بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير 2001، عندما فاز كوفنتري خارج أرضه على إيفرتون بنتيجة 1-3. وفي المواجهات الخمس المسجلة بين الفريقين، فاز كوفنتري ثلاث مرات وإيفرتون مرة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.