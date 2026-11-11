يستضيف إيفرتون فريق فولهام يوم الأحد 6 ديسيمبر 2026 على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول.

وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري، يوم 7 فبراير 2026، حقق إيفرتون فوزًا صعبًا خارج أرضه على ملعب كرافن كوتيدج بنتيجة 2-1. وسجل كيرنان ديوسبري هول هدفًا في تلك المباراة، إلى جانب هدف عكسي، ليقلب إيفرتون تأخره المبكر ويحصد النقاط الثلاث.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة إيفرتون وفولهام، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إيفرتون وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة إيفرتون وفولهام على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول يوم الأحد 6 ديسيمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 14 6 ديسمبر 2026 - 09:00 هيل ديكينسون

كيف تشتري تذاكر مباراة إيفرتون وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة إيفرتون وفولهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية على الموقع الإلكتروني لنادي إيفرتون، إذا كانت لديك عضوية سارية في النادي أو كنت من حاملي التذاكر الموسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن في كثير من الأحيان العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المخصصة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيفرتون وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة إيفرتون وفولهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 45 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ الأسعار عمومًا من نحو . باقات الضيافة الرسمية: تبدأ عادةً من نحو 129 جنيهًا إسترلينيًا فما فوق.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العام: تبدأ الأسعار عادةً من نحو 84 إلى 100 جنيه إسترليني .

تبدأ الأسعار عادةً من نحو . المقاعد المميزة: تتراوح أسعارها عادةً بين 180 وأكثر من 300 جنيه إسترليني.

إيفرتون ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إيفرتون وفولهام

يدخل إيفرتون هذه المباراة بعدما حقق فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا خارج أرضه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل تيرنو باري هدف المباراة الوحيد. وقبل ذلك، تغلب على نيوكاسل 3-1 في كأس كاراباو، لكنه خسر أمام آرسنال (2-0) وتشيلسي (2-0) في الدوري. وتعادل إيفرتون 2-2 مع هال سيتي في مباراته الأخيرة الأخرى، ليسجل ثمانية أهداف ويستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات لفولهام عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز. وحقق فوزًا بنتيجة 1-0 على ملعب كوفنتري سيتي، وفوزًا بالنتيجة نفسها على ملعب هال سيتي في الدوري، لكنه خسر أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو وأمام إيبسويتش تاون 2-1 في الدوري. وخلال خمس مباريات، سجل فولهام أربعة أهداف واستقبل أربعة.

إيفرتون ضد فولهام: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين استضاف فولهام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وخسر بنتيجة 1-2. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق إيفرتون بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لفولهام، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وسجل إيفرتون عشرة أهداف في تلك المباريات الخمس واستقبل خمسة.